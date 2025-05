Animação produzida em Meruoca ambienta história de Natal no Sertão

Elenco e equipe técnica do filme 'Um Natal no Sertão' / Crédito: Natal no Sertão/ Divulgação

O filme intitulado “Um Natal no Sertão” utiliza novas tecnologias de animação para contar uma história que valoriza a riqueza natural e cultural do Ceará. Desenvolvido no município de Meruoca, a 263,8km da Capital, o longa-metragem aborda a temática natalina sob uma perspectiva nordestina. Com estreia prevista para 2026, a produção teve início em agosto de 2024 e conta com uma equipe de 40 profissionais das cidades de Fortaleza, Meruoca e Barbalha. A produtora responsável, Narrativa Entretenimento, tem sede em Meruoca e já possui cinco obras em seu portfólio.

Embora a temática natalina seja amplamente explorada em produções hollywoodianas, são raros os filmes que colocam em foco as experiências sertanejas. O longa é dirigido por Augusto César, que explica que a motivação para abordar um tema universal como o Natal surgiu da forma única com que os nordestinos celebram datas festivas. A caatinga, nesse contexto, torna-se cenário e elemento narrativo fundamental para ambientar a vivência dos personagens. Leia Também | Trailer de nova cinebiografia de Luiz Gonzaga é divulgado; assista

Um Natal no Sertão: animação em estilo cut-out A narrativa gira do filme "Um Natal no Sertão" em torno de um tema universal: o amadurecimento. A história acompanha Cidinha, uma menina que enfrenta seus medos para realizar um desejo simples e simbólico: passar o Natal ao lado da avó. Ao longo da trama, elementos simbólicos da cultura nordestina se entrelaçam. A culinária com a avó, o brinquedo favorito de Cidinha — um pião —, e seu inseparável companheiro de aventuras, o jumentinho Lulu, ganham destaque. Durante sua jornada, ela encontra ainda uma dupla de saguis — conhecidos no Ceará como “soins” — que se unem a ela na aventura.

Designe dos personagens do filme 'Um natal no Sertão' Crédito: Natal no Sertão/ Divulgação O projeto aposta na animação 2D no estilo cut-out — técnica em que os personagens são criados virtualmente a partir de recortes e manipulados como fantoches digitais, diferente dos clássicos desenhos feitos à mão. “O cut-out é uma técnica clássica e, após vários estudos, optamos por essa abordagem porque enaltece a estética e a narrativa lúdica do filme. 'Um Natal no Sertão' é uma obra que aposta na fantasia e na poesia visual para dialogar com o público infantojuvenil. O recorte artesanal dos personagens e cenários trouxe uma textura única, que remete ao universo dos livros ilustrados”, ressalta o diretor. Designe dos personagens do filme 'Um natal no Sertão' Crédito: Natal no Sertão/ Divulgação

Augusto também destaca a importância de trazer esses temas para o centro da narrativa, referenciando o bioma da caatinga e a vivência no sertão. “Afinal, é um filme produzido por cearenses, com vozes, técnicas e compreensões do mundo a partir do nosso ponto de vista”, reafirma. Leia Também | Fortaleza recebe espetáculo Diário de um Louco, com Milhem Cortaz

Um Natal no Sertão: um novo olhar sobre o sertão A animação busca ainda romper com olhares estereotipados sobre o bioma, evitando a imagem da “terra arrasada”. O sertão também tem seus períodos de chuva, em que a natureza floresce e o verde predomina. E não é apenas na paisagem que há rompimento de estereótipos. Segundo o diretor, os personagens foram desenvolvidos para refletir a diversidade do sertão. O pai de Cidinha é apicultor, a mãe conserta rádios, e a trama aprofunda-se na pluralidade que existe não só no sertão, mas em todo o Brasil.

Produzir uma animação no interior do Ceará traz desafios logísticos, especialmente para reunir uma equipe totalmente local. “Reunir a equipe fica ainda mais árduo porque, felizmente, por meio das leis Paulo Gustavo e PNAB, os diversos profissionais estão envolvidos em seus respectivos projetos. Todavia, conseguimos contornar esses impasses, e o projeto segue intenso, colocando Meruoca como grande protagonista da produção cinematográfica na região do Sertão de Sobral”, afirma Augusto. Elenco e equipe técnica do filme 'Um Natal no Sertão' Crédito: Natal no Sertão/ Divulgação "Um Natal no Sertão" nasce de um olhar atento para as produções que ocupam espaço nas plataformas de streaming e no circuito cinematográfico atual. Ao observar a falta de pluralidade, a animação busca se aprofundar nos símbolos e vivências comuns à cultura nordestina, especialmente nos momentos de celebração.