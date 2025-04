‘Ainda Estou Aqui’ chega no streaming em abril; veja data e como assistir

Ainda Estou Aqui chega no streaming: veja data de estreia e onde assistir / Crédito: Divulgação/Sony Pictures

Após alcançar um Oscar na categoria de “Melhor Filme Internacional”, o longa-metragem “Ainda Estou Aqui” já recebeu data de estreia no serviço de streaming. A produção, exclusiva do Globoplay, chega às telas no domingo, 6 de abril. Com direção de Walter Salles, o enredo explora o Brasil na década de 1970, durante a Ditadura Militar. Na trama, Eunice Paiva e os filhos passam a enfrentar o autoritarismo quando o pai da família, Rubens Paiva, é levado pelos militares.

O filme também rendeu uma indicação de "Melhor Atriz" para Fernanda Torres, que disputou a estatueta do Oscar ao lado de nomes consolidados na indústria cinematográfica norte-americana, como Demi Moore. Veja como assistir 'Ainda Estou Aqui' no Globoplay. 'Ainda Estou Aqui' chega no streaming: veja quando e onde assistir Com a chegada no streaming a partir do domingo, 6, o longa-metragem poderá ser acessado exclusivamente na plataforma Globoplay. Os planos de assinatura incluem valores mensais e anuais, de acordo com a preferência do consumidor. A opção padrão com anúncios é R$ 22,90 (mensal) ou R$14,90 (anual).