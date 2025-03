Morre Jan Schwieterman, ex-astro teen da Nickelodeon, aos 52

Jan Schwieterman, que ficou conhecido por ser um dos primeiros vilões da Nickelodeon, morreu em consequência de um câncer / Crédito: Reprodução/Facebook

Conhecido pela atuação como vilão no filme "A Guerra do Hambúrguer", o ex-astro teen da Nickelodeon Jan Schwieterman morreu neste mês, vítima de um câncer agressivo em estágio 4. O falecimento aconteceu no início de março, dia 1º, segundo o irmão Chad Schwieterman. Relacionado: Quiet On Set: conheça o documentário sobre os abusos na Nickelodeon

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "É com pesar no coração que compartilho o falecimento do meu irmão, Jan (JP) Schwieterman. Ele descobriu recentemente que tinha uma forma agressiva de câncer em estágio 4. Por favor, mantenham a nossa família nos vossos pensamentos e orações enquanto navegamos neste momento difícil. Descanse em paz irmão. Nós amamos você e sentimos sua falta", publicou o familiar no Facebook no dia 2 de março.