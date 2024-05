Rodger Rogério e Rogério Franco fazem show gratuito no CCBNB

O evento acontece na quinta-feira, 23, celebrando os 80 anos de Rodger e os 60 anos de Rogério Franco, além do lançamento do livro-disco "Cinema Carruagem"

O cantor e compositor Rodger Rogério realizashow gratuito no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), nesta quinta-feira, 23, às 20 horas. O músico, conhecido por integrar o “Pessoal do Ceará” ao lado de nomes como Fagner, Ednardo e Belchior, celebra seus 80 anos na ocasião.

O evento também conta com homenagem aos 60 anos do irmão de Rodger, Rogério Franco, e com o lançamento do livro-disco “Cinema Carruagem”, de Alan Mendonça. Pedro Rogério, compositor, professor, pesquisador e filho de Rodger Rogério, é um dos convidados especiais do show.

Saiba mais sobre o evento

O show no CCBNB dá sequência à série de atividades em comemoração aos 80 anos de Rodger Rogério. O compositor, que marcou sua geração com o álbum "Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem - Pessoal do Ceará", dividido com Téti e Ednardo, retoma suas produções com novos projetos.