'Ainda Estou Aqui' e 'Central do Brasil' chegam aos cinemas da China

Os filmes brasileiros "Ainda Estou Aqui" (2024) e "Central do Brasil" (1998) tiveram direito de distribuição comprado pela empresa chinesa Hishow Entertainment, que deve incluir os títulos brasileiros no programa "We Love Cinema", responsável por promover obras de arte no mercado da China continental.



