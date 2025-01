GTA 6: data de lançamento do jogo pode ter vazado por erro de loja

A internet ficou agitada esta semana após o suposto vazamento da data de lançamento do GTA 6 . Produzido pela Rockstar Games e sua controladora, Take-Two Interactive, as empresas permaneceram indecisas sobre quando se pode esperar o novo título da franquia Grand Theft Auto.

Até então, tudo o que os fãs sabiam era que o jogo estava programado para ser lançado no outono de 2025, sem uma data específica definida.

GTA 6 tem data vazada: postagem excluída



De acordo com relatos do site da indústria de jogos 80 Level, uma fonte afirmou ter conversado com um funcionário da loja, que mencionou que a XUruguay trabalha diretamente com a PlayStation em questões de listagem, como promoções e pré-vendas de jogos.

No entanto, o link no site da XUruguay para a página do GTA 6 não retorna mais um resultado. Em vez do anúncio, os usuários agora encontram a mensagem "Página não encontrada (404)".