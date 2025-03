Cineasta Guillermo del Toro declara torcida para ‘Ainda estou aqui’

Em entrevista ao podcast “Dois Pontos”, um dos produtores de “Ainda Estou Aqui”, Rodrigo Teixeira, contou que o cineasta americano Martin Scorsese escreveu um e-mail elogiando a produção brasileira.

Oscar 2025: Fernanda Torres diz que Ainda Estou aqui "furou a bolha"

A atriz Fernanda Torres comentou sobre as conquistas de “Ainda Estou Aqui” durante as entrevistas no tapete vermelho do Oscar 2025. No evento que ocorre neste domingo, 2, em Los Angeles, nos EUA, a brasileira reafirmou que o filme resgata uma família que teve sua história apagada.

“Eu acho que esse filme fala dessa família que tentaram apagar da história. E aí, através da literatura do Marcelo [Rubens Paiva], através do filme do Walter [Salles], essa família voltou”, conta.