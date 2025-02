Marcelo Rubens Paiva é agredido dentro de bloco que o homenageava em SP

Escritor do livro "Ainda estou aqui", obra que deu origem ao filme de mesmo nome, que concorre ao Oscar 2025, estava no bloco de pré-carnaval quando um homem jogou uma lata de cerveja e uma mochila em sua direção

De acordo com o portal da CNN Brasil, o autor do livro "Ainda estou aqui" , obra que deu origem ao filme de mesmo nome, que concorre ao Oscar 2025 , estava entre os brincantes do bloco quando um homem jogou uma lata de cerveja e uma mochila em sua direção.

O escritor Marcelo Rubens Paiva, de 65 anos, foi agredido neste domingo, 23, enquanto desfilava como porta-estandarte no Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo, bloco no qual era um dos homenageados.

Logo após o ocorrido, Marcelo, que é cadeirante, foi até o cordão de isolamento junto a outros integrantes do bloco para discutir com o folião. Uma confusão foi iniciada e precisou ser apartada por presentes.

O Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta homenageou Rubens Paiva, pai de Marcelo, e o filme “Ainda Estou Aqui”. Conforme a CNN Brasil, antes do desfile o escritor chegou a falar com a reportagem, dizendo estar feliz pelo momento.

A festa de premiação do Oscar 2025, em Los Angeles, será no próximo domingo, 2. Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, o filme "Ainda Estou Aqui" foi indicado ao prêmio em três categorias: Melhor Atriz, com Fernanda Torres, Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.