"Língua de países emergentes": especialistas rebatem Jacques Audiard

Essa não é a primeira vez que o cineasta se envolve em discussões sobre Emilia Pérez , que recebeu 13 indicações ao Oscar. Durante uma visita ao México para a estreia do longa, ele já havia pedido desculpas após críticas sobre a forma como o filme retrata a violência, o desaparecimento de pessoas e o tráfico de drogas no país.

Agora, suas declarações sobre a língua espanhola reacenderam os debates, especialmente porque alguns espectadores questionaram o uso limitado do idioma no filme, que aborda a história de um chefe de cartel mexicano.

O escritor e filósofo Santiago Kovadloff, também membro da AAL, fez uma analogia com a fábula A Raposa e as Uvas, de Esopo, sugerindo que Audiard despreza o espanhol por não compreender sua riqueza. “A miséria intelectual deve ser combatida em todas as línguas".

É um efeito do preconceito e, nesse caso, fruto de ressentimento pessoal”, declarou. Ele também mencionou o poeta mexicano Octavio Paz, afirmando que, se estivesse vivo, diria que Audiard está “irremediavelmente perdido no labirinto da sua solidão”.

Ele também mencionou que, mesmo sem domínio de outras línguas além do francês, gosta do desafio de trabalhar com diferentes idiomas no cinema.

