Ator prioriza clube da terceira divisão inglesa a filme da Marvel

Ryan Reynolds, ator que interpreta o filme Deadpool, da Marvel, vai dar prioridade ao futebol, de acordo com a revista Life & Style Magazine. Isso porque o artista é um dos sócios majoritários do Wrexham A.F.C., clube que atualmente está na terceira divisão inglesa.

“Os trabalhos do Ryan nos filmes do Deadpool gerou bilhões de dólares em vendas de ingressos e o sacramentaram como um astro de primeira prateleira de Hollywood, mas o projeto do Wrexham está muito mais perto do coração dele”.

Ryan Reynolds teve a maior bilheteria de Hollywood no ano passado, com ‘Deadpool & Wolverine’ (2024). Aliás, a produção acumulou mais de US$ 1,3 bilhão, ou seja, algo em torno de R$ 7,8 bilhões em vendas de ingressos em todo o mundo.

Wrexham, clube do ator Ryan Reynolds

O Wrexham A.F.C. foi fundado em 1864. Assim, é o clube mais antigo do País de Gales e o terceiro time profissional de futebol mais antigo do mundo. Desde que Ryan Reynolds e seu amigo Rob McElhenney, compraram o clube em 2020, a equipe já subiu duas divisões. Atualmente, está na terceira colocação da League One, a terceira divisão do futebol inglês. Inclusive, tem chances de conquistar uma vaga na segunda divisão para a temporada 2025/2026.