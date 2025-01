'Ainda Estou Aqui' custou 1% do valor de 'Wicked'; veja orçamento dos indicados ao Oscar, segundo IMDb

Divulgação/Sony Pictures Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, fez história e foi indicado a três categorias no Oscar 2025: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. Na categoria principal do prêmio, o longa brasileiro concorre com grandes produções de Hollywood, como a ficção científica Duna - Parte 2 e o musical Wicked.

De acordo com estimativas do site IMDb, Ainda Estou Aqui é de longe a obra de produção mais barata entre as indicadas para Melhor Filme em 2025, com um orçamento de cerca de US$ 1,35 milhão.

O filme mais caro, Duna - Parte 2, custou cerca de US$ 190 milhões - ou quase 140 vezes mais do que foi desembolsado para o longa brasileiro. BBC O segundo maior orçamento entre os indicados na categoria principal do Oscar é o de Wicked. Levando em consideração as estimativas do IMDb, Ainda Estou Aqui teria custado 1% do valor do musical dirigido pelo americano Jon M. Chu e estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo.

O filme indicado que teve o orçamento mais próximo do longa brasileiro é Anora, que ganhou Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes. História no Oscar Ainda Estou Aqui é o primeiro filme brasileiro indicado na principal categoria do prêmio mais importante do cinema. O longa de Walter Salles também teve o segundo maior número de indicações recebidas por uma produção nacional em um Oscar — o mérito foi de Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, que recebeu quatro: direção, roteiro adaptado, montagem e fotografia.

Além de Melhor Filme, Ainda Estou Aqui também concorre nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. O rol de filmes brasileiros indicados ao Oscar como produção estrangeira também inclui O Pagador de Promessas, em 1963, O Quatrilho, em 1996, O Que É Isso, Companheiro?, em 1998, e Central do Brasil, em 1999. Já Fernanda Torres repete apenas o que sua mãe, Fernanda Montenegro, conseguiu há 26 anos, ao ser indicada como Melhor Atriz por Central do Brasil.

O longa também marca a segunda vez que Walter Salles é indicado ao Oscar, já que o diretor também concorreu em 1999 com Central do Brasil. Divulgação/Sony Pictures Walter Salles dirige Fernanda Torres durante gravações Em Ainda Estou Aqui Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, a mulher do deputado Rubens Paiva, que é assassinado pela ditadura militar. O filme mostra como ela e seus cinco filhos atravessam essa crise. "A vida é incrível, porque às vezes esses momentos de terrível dificuldade acabam formando seu caráter. E é o que eu acho que aconteceu com a Eunice", disse a atriz à BBC News Brasil.