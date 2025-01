‘Ainda Estou aqui’ arrecada US$ 125 mil em estreia nos EUA

Filme "Ainda Estou Aqui", pré-selecionado para o Oscar 2025, foi um dos grandes destaques do cinema nacional / Crédito: RT Feautures/Divulgação

Após o sucesso no Brasil, “Ainda Estou Aqui” faz sua estreia nos Estados Unidos nesta sexta-feira, 17, e arrecadou cerca de US$ 125,4 mil (R$ 759,24 mil) no primeiro fim de semana de exibição. O longa dirigido por Walter Salles segue em cartaz no país, disponível em sete salas de cinema, sendo cinco em Nova York e duas em Los Angeles.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A média de arrecadação por sala foi de US$ 25 mil, com o Angelika NYC de Nova York obtendo a melhor média de faturamento.

Já o cinema de Bleecker Street rendeu US$ 18 mil, mas a produção obteve o seu melhor desempenho na sexta-feira, 17, quando arrecadou cerca de US$ 49 mil. A bilheteria total de “Ainda Estou Aqui” já soma US$ 153 mil (R$ 927,2 mil) no Brasil. Globalmente, o longa já gerou US$ 13 milhões (R$ 78 milhões). História abordada pelo longa Adaptação do livro escrito por Marcelo Rubens Paiva de mesmo nome do filme, a história se passa na década de 1970, no período mais intenso da ditadura militar no Brasil.

A produção apresenta a trajetória da família Paiva, formada por Rubens (interpretado por Selton Mello), Eunice (vivida por Fernanda Torres) e seus filhos. Mãe de cinco filhos, Eunice é obrigada a se reinventar como ativista quando seu marido é sequestrado pela Polícia Militar e desaparece sob sua custódia. LEIA TAMBÉM | Selton Mello é confirmado no filme "Anaconda" com Paul Rudd e Jack Black



Reconhecimento internacional Protagonizado por Fernanda Torres, o longa tem recebido reconhecimento internacional, assim como a atuação da atriz brasileira tem sido recebida com indicações mundialmente. Aprodução que rendeu à Torres o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro, no qual ela concorreu com Nicole Kidman, Angelina Jolie e Tilda Swinton. A produção é o primeiro longa de Walter Salles após uma década. “Ainda Estou Aqui” segue em cartaz nos cinemas e conta com Selton Mello no elenco e participação especial de Fernanda Montenegro, aos 95 anos.