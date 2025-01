Jornal francês critica 'Ainda Estou Aqui' e atuação de Fernanda Torres

Fernanda Torres teve sua atuação em " Ainda Estou Aqui" caracterizada como "passavelmente monocórdia" pelo jornal francês Le Monde / Crédito: Robyn Beck / AFP

Nesta quarta-feira, 20, o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” entra em cartaz em mais de 200 salas de cinemas franceses com o título "Je Suis Toujours Là". E após o sucesso no Brasil e o prêmio de Melhor Atriz de Drama para Fernanda Torres no Globo de Ouro, o longa de Walter Salles parece não ter agradado ao crítico Jacques Mandelbaum do jornal francês Le Monde.

Apesar de parte das resenhas no país ter sido de críticas positivas, o jornal dedicou uma página inteira classificando a produção brasileira como "concentração melodramática" na figura de Eunice Paiva, que faz o filme "passar com um traço leve demais pela compreensão do mecanismo totalitário".

A atuação de Fernanda Torres também não passou despercebida pelo olhar do crítico, que a definiu como "passavelmente monocórdia”. Para ele, a Eunice do filme beira uma representação religiosa demais do sofrimento e a compara com o trabalho de Sônia Braga, no filme "Aquarius", de 2016, em que interpreta uma mulher que tenta impedir a demolição do prédio onde mora. Críticas positivas de outros jornais franceses

Diferente da crítica negativa do jornal Le Monde, “Ainda Estou Aqui” recebeu boas avaliações de outros veículos de comunicação franceses. O Libération elogiou a força e emoção com que o diretor Walter Salles narra o “luto impossível” vivido pela família Paiva.