Entrevistas com Fernanda Torres nos EUA: como assistir ao vivo e datas

Fernanda Torres participará de dois programas de televisão nos Estados Unidos: veja onde assistir / Crédito: Alberto Pizzoli/AFP

Fernanda Torres é um dos nomes mais comentados na temporada de premiações dos Estados Unidos após ganhar o Globo de Ouro no último dia 5 de janeiro. Agora, ela está fazendo entrevistas nos programas de talk shows do país como parte da campanha para o filme “Ainda Estou Aqui”. Esta semana, estão previstas participações da atriz no “Live with Kelly & Mark” e no “Jimmy Kimmel Live”. Veja quando será e onde assistir.