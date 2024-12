'Ainda Estou Aqui' recebe indicação ao Golden Satellite 2025

Na última semana, o filme dirigido por Walter Salles também foi reconhecido no Globo de Ouro 2025 e Critics Choice Awards nas mesmas categorias. O resultado do Golden Satellite deve ser divulgado no dia 26 de janeiro, em cerimônia que acontecerá em Los Angeles.

Na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, “Ainda Estou Aqui” compete contra os filmes “Queens”, “The Girl with the Needle”, “The Seed of the Sacred Fig”, “The Wait” e “Waves”.

Para o título de Melhor Atriz, Torres concorre contra Angelina Jolie em “Maria Callas”, Lily-Rose Depp em “Nosferatu”, Nicole Kidman em “Babygirl”, Saoirse Ronan em “The Outrun”, e Tilda Swinton em “O Quarto ao Lado”.

'Ainda Estou Aqui'

O longa “Ainda Estou Aqui” é uma adaptação do livro escrito por Marcelo Rubens Paiva, conhecido por “Feliz Ano Velho”, que foi sucesso de vendas nos anos 1980.