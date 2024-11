Adele se emociona durante último show em Vegas: 'Sentirei falta'

A cantora britânica Adele concluiu residência no hotel e cassino Caesars Palace, em Las Vegas, no sábado, 23. Ela passou dois anos com o espetáculo "Weekends with Adele".

No último show, a artista se emocionou durante o discurso de despedida. A ocasião deve marcar uma pausa na carreira da cantora, como ela já havia revelado durante um show em Munique, na Alemanha.