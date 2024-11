Documentário 'Soldados da Borracha' estreia em dezembro no cinema

Após passagem por premiações e festivais, filme documentário "Soldados da Borracha", do cearense Wolney Oliveira, chega ao Cinema do Dragão

Em Fortaleza, o longa-metragem ficará em cartaz no Cinema do Dragão , na sala 1, com pré-estreia para convidados no dia 4 de dezembro.

Reconhecido e premiado em diversos festivais, o documentário "Soldados da Borracha" , do diretor cearense Wolney Oliveira , chega aos cinemas no dia 5 de dezembro.

A obra é um investimento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), com o patrocínio do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul).

Também possui incentivo da Agência Nacional do Cinema (Ancine), através do Fundo Setorial do Audiovisual, e do Governo do Estado do Ceará, por meio do Mecenato Estadual, via Enel Distribuição Ceará.

Para a distribuição da produção, "Soldados da Borracha" conta ainda com o co-patrocínio do Canal Brasil.