Casa Gucci: Lady Gaga diz ter tido apoio psiquiátrico nas filmagens

Em entrevista, a atriz Lady Gaga, de 35 anos, revelou ter tido apoio psiquiátrico na reta final das filmagens do filme “Casa Gucci”, que estreou no último dia 25 de novembro. Na obra, ela interpreta a protagonista Patrizia Regianni, um papel que se provou exaustivo para a atriz e cantora, segundo relatou ao podcast “Just for Variety” em episódio publicado na última quarta-feira, 15.

“Eu tinha uma enfermeira psiquiátrica comigo no final das filmagens. Eu meio que senti que tinha que fazer isso, que era mais seguro para mim”, explicou Gaga. Segundo a artista, sua imersão na personagem foi profunda. “Eu trouxe a escuridão comigo para casa porque a vida [de Patrizia] era sombria”, descreveu.

“Sempre fui a Patrizia. Sempre falei com meu sotaque. E mesmo que eu estivesse falando sobre coisas que não eram relacionadas ao filme — eu não estava fingindo que Maurizio [Gucci] estava esperando por mim lá embaixo — eu ainda estava vivendo minha vida. Eu apenas vivi como ela”, relatou. Na trama do filme, Patrizia arquiteta o assassinato de Maurizio, empresário e ex-diretor da grife Gucci.

“Não acho que ator algum deva se esforçar até esse limite. E eu me pergunto o tempo todo por que faço isso. É como uma noz de tristeza no meu estômago quando digo isso. Não sei por que sou assim”, disse ela, tentando justificar o impacto mental do trabalho em “Casa Gucci”. “Acho que a melhor resposta que poderia dar é que tenho uma espécie de relacionamento romântico com o sofrimento ela arte que desenvolvi quando era jovem, e às vezes isso vai longe demais. E quando vai longe demais, pode ser difícil puxá-lo sozinho”, finalizou.



