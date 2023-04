MaXXXine: novo filme da trilogia "X" divulga teaser e elenco

Filme final da trilogia de suspense iniciada pelos longas "X - A Marca da Morte" e "Pearl", "MaXXXine" divulgou nesta quarta-feira, 5, um novo teaser que anuncia novos nomes ao elenco. Os três filmes têm direção do cineasta Ti West e são protagonizados por Mia Goth, neta da atriz brasileira Maria Gladys.

Produção do estúdio A24, o mesmo do ganhador do Oscar "Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo", "MaXXXine" terá no elenco, além da protagonista, as presenças de Elizabeth Debicki ("The Crown"), os cantores Moses Sumney e Halsey, Michelle Monaghan ("True Detective"), Bobby Cannavale ("Boardwalk Empire"), Lily Collins ("Emily em Paris"), Giancarlo Esposito ("Breaking Bad") e Kevin Bacon ("Footloose" e "Sobre Meninos e Lobos").



"MaXXXine" acompanha a personagem-título, a única sobrevivente de um massacre, na jornada dela em busca de fama como atriz na Los Angeles dos anos 1980. O longa ainda não tem data de estreia oficial, mas está em produção.

