Wagner Moura é indicado ao Oscar da Animação por ‘Gato de Botas 2’

Wagner Moura é um dos indicados ao Annie Awards, premiação internacional conhecida como o "Oscar da Animação". O ator concorre na categoria de Melhor Atuação de Voz em Filmes por seu trabalho como o Lobo em “Gato de Botas 2: O Último Pedido”.

O filme também foi indicado em outras cinco categorias: Melhor Filme, Design de Personagem, Design de Produção, Storyboarding e Editorial. A cerimônia de premiação da 50ª edição do evento irá acontecer no dia 25 de fevereiro.

Assista o trailer de "Gato de Botas 2"

Além de Wagner Moura, “Gato de Botas 2: O Último Pedido” conta com com um elenco repleto de grandes nomes de Hollywood, como Antônio Banderas (Gato de Botas), Salma Hayek (Kitty Pata-Mansa), Florence Pugh (Cachinhos Dourados) e Olivia Colman (Mamãe Urso).

O brasileiro concorre com David Bradley e Gregory Mann (nas vozes de Gepeto e Pinóquio, respectivamente, no filme "Pinóquio") Jenny Slate (Marcel, em "Marcel the Shell with Shoes On"), e Zaris-Angel Hator (Maisie, de "A Fera do mar").



CONFIRA Entrevista exclusiva com Wagner Moura



