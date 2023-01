Sucessos de bilheteria como 'Top Gun' podem estar entre indicados ao Oscar

Os indicados ao Oscar no ano em que o cinema parece ter se recuperado da pandemia serão revelados nesta terça-feira (24), com a expectativa de que a Academia considere filmes como 'Top Gun: Maverick' para ajudar a salvar as bilheterias mundo afora.

A sequência do sucesso de Tom Cruise de 1986 deve ser indicada à categoria de Melhor Filme, a mais cobiçada da premiação, na qual também podem concorrer outras grandes produções como 'Avatar: O Caminho da Água' e 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre'.

Eles competirão com filmes de gêneros diversos, como o aclamado de ficção científica 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo', até o quase autobiográfico 'Os Fabelmans', de Steven Spielberg, bem conceituado entre os críticos de cinema, mas que não parece ter despertado o mesmo sucesso nas bilheterias.

Outras produções no radar dos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas são a comédia 'Os Banshees de Inisherin', o filme que conta a vida do astro do Rock 'Elvis' e o drama de Cate Blanchett, 'Tár'.

"Esse é um dos anos mais incertos", disse Clayton Davis, editor da revista Variety especializado em premiações.

"Esse é provavelmente o ano em que mais me esforcei em conversar com os membros da Academia para ver onde vai corrida (...) mas é o que eu menos sei", contou à AFP.

Um fator que influencia nas previsões do Oscar é o crescimento maciço de votantes estrangeiros na Academia. Aspecto que parece ter sido considerável na consagração do sul-coreano 'Parasita' como o Melhor Filme de 2020 e na indicação do japonês 'Drive My Car' (sem tradução para o português) no ano passado.

"Essa disputa pode continuar", considerou Davis.

Um dos favoritos da corrida deve ser o drama 'Nada de Novo no Front', que na semana passada recebeu 14 indicações no BAFTA, premiação britânica.

Outra forte candidata é a produção indiana 'RRR (Revolta, Rebelião, Revolução)', que, no entanto, não pode concorrer como Melhor Filme Estrangeiro, pois a Índia já foi selecionada através do drama 'The Last Film Show' (sem tradução para o português).

"Sem querer ofuscar o filme que escolheram, que na verdade é muito bom, mas 'RRR' é uma jogada de mestre", disse Davis.

Nas categorias de atuação, Brendan Fraser ('A Baleia'), Colin Farrell ('Os Banshees de Inisherin') e Austin Butler ('Elvis') são os favoritos a serem indicados ao Oscar de Melhor Ator.

Vencedora de duas estatuetas, Blanchett se apresenta como um dos destaques ao prêmio de Melhor Atriz, categoria que também deve contar com Michelle Yeoh, que pode reescrever a história por seu filme 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo'.

"Seria a segunda mulher de origem asiática indicada à Melhor Atriz em 95 anos" da premiação, considerou o editor.

Seu parceiro no filme, Ke Huy Quan, que apareceu quando criança em 'Indiana Jones e o Templo da Perdição' a quase quatro décadas atrás, provavelmente estará entre os favoritos à Melhor Ator Coadjuvante.

Angela Basset, indicada à Melhor Atriz Coadjuvante, também pode se tornar a primeira personagem de um filme de super-heróis da Marvel a ser indicada ao Oscar por 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre'.

Já Spielberg está cotado para ser um dos eleitos à estatueta de Melhor Direção.

A produção baseada em fatos reais 'Argentina, 1985', que conta a história do julgamento que condenou militares durante a ditadura no país sul-americano (1976-1983), se apresenta como uma das favoritas ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro após ter sido pré-selecionada pela Academia em dezembro.

O ator de 'O Som do Silêncio' Riz Ahmed e a atriz de 'Girls' Allison Williams irão anunciar os indicados nesta terça-feira em Los Angeles.

A audiência televisiva para as cerimônias de premiação, como o Oscar, vem caindo à medida que os membros da Academia nos últimos anos têm se voltado para filmes independentes menos conhecidos, como 'Nomadland' (sem tradução para o português) e 'No Ritmo do Coração'.

Muitos do setor cinematográfico esperam que o evento faça uma boa distribuição de indicações entre as grandes produções de 2022, sobretudo pelo momento em que gigantes como a Cineworld, segunda maior rede de cinemas do mundo, entrou com pedido de concordata.

O filme épico de ficção científica de James Cameron, 'Avatar: O Caminho da Água', ultrapassou US$ 2 bilhões em bilheteria mundial no fim de semana passado.

Já 'Top Gun: Maverick' gerou cerca de US$ 1,5 bilhão.

Segundo Davis, o filme de Cruise "É o que parece poder ganhar o prêmio de melhor filme".

"Que história melhor do que o filme que salvou os cinemas ser considerado o Melhor Filme (do Oscar)? Essa é uma boa história para se contar", concluiu o especialista.

