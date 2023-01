Oscar 2023: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo lidera indicações

O sucesso de ficção científica do multiverso "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" lidera as indicações ao Oscar nesta terça-feira, 24 com 11, enquanto Hollywood iniciou oficialmente o anúncio da disputa ao Oscar que acontecerá em 12 de março.

“Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” fez US$100 milhões de bilheteria em nível mundial, o que o torna o maior sucesso da distribuidora independente A24.

No filme, uma família de chineses-americanos dona de uma lavanderia passa por uma auditoria fiscal quando é absorvida por uma batalha interdimensional e precisa salvar o multiverso de um poderoso vilão.

A comédia irlandesa "Os Banshees de Inisherin" e o filme da Primeira Guerra Mundial "Nada de Novo no Front" empataram em segundo lugar com nove indicações, seguidos pela biografia do rock "Elvis" com oito e o filme de Steven Spielberg "Os Fabelmans" com sete.

