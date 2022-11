"The White Lotus": HBO confirma terceira temporada de sucesso do streaming

Com sátira e bom humor, série venceu dez das treze categorias que disputou no Emmy

Personagens caricatos, humor ácido, situações bizarras e crítica social sutil são fatores que posicionam "The White Lótus" entre as séries contemporâneas de sucesso na crítica e no público. Ambientado em um resort de alto padrão, a produção mostra a interação entre funcionários e hóspedes. A produtora HBO Max confirmou a renovação da série e anunciou a terceira temporada em novo país e com novos personagens.

Dirigida por Mike White, "The White Lotus" foi gravada no Havaí e estreou em 11 de julho de 2021, tendo recebido 20 indicações ao Emmy. Já a segunda temporada se passa na Sicília, região da Itália, e ainda está em exibição, com episódios lançados semanalmente aos domingos.

Assim como na passagem da primeira para a segunda temporada, a terceira temporada de "The White Lótus" também terá mudança no quadro de personagens e no local. A atriz Jennifer Coolidge, que interpreta Tanya McQuoid, foi a única remanescente na temporada atual.

No anúncio, a vice-presidente Executiva de Programação da HBO, Francesca Orsi, destacou os resultados de "The White Lótus", apesar de ter sido produzida durante a pandemia de Covid-19.

"Refletindo sobre as humildes origens de 'The White Lotus' como uma produção realizada na pandemia, é impossível não admirar a forma como Mike orquestrou um dos programas mais aclamados pela crítica", elogiou ela, que também é responsável por séries e filmes dramáticos da produtora. "Não poderíamos estar mais entusiasmados em ter a oportunidade de colaborar juntos em uma terceira temporada", finalizou Francesca.

