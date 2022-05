Tom Cruise diz que dispensava festas da produção de "Top Gun" para estudar

Tom Cruise é conhecido por ser um dos atores da indústria cinematográfica que dispensa dublês. Ele costuma fazer suas próprias cenas de ação, inclusive, as de “Top Gun”, em que aparece pilotando aviões.

“Top Gun: Maverick”, novo filme da franquia, tem data de estreia marcada para o dia 26 de maio. E, em material divulgado para a imprensa, o ator lembra as gravações do primeiro longa-metragem que interpretou o piloto de testes, na década de 1980.

Depois de um encontro com os produtores, Tom Cruise falou para seu agente: “Eu vou desenvolver o roteiro com eles por um mês. Eu também quero estar em todas as reuniões de produção – isso tem que fazer parte. Eu quero ver como eles funcionam, de cima para baixo. E eu quero voar com o Blue Angels”.

A última demanda surgiu porque o ator já tinha alguns conhecimentos sobre aviação. Foi assim que esteve em um avião com o Esquadrão de Demonstração Aérea da Marinha dos Estados Unidos, primeira equipe de acrobacia aérea e militar do mundo.

De acordo com ele, seu foco no filme era expansivo. “Quando eu estava fazendo 'Top Gun', todos aqueles caras tiveram uma experiência diferente da minha. Eu estava incrivelmente animado, mas isso não mudou meu processo. Enquanto a maioria das pessoas estava em festas, eu estava em casa estudando. Eu estava treinando. Eu estava trabalhando", ressalta.

O foco continua até os dias atuais. De acordo com o portal Daily Mail, Tom Cruise aconselhou a produção a diminuir o consumo de álcool e as festas. Apesar de serem eventos costumeiros em sets de filmagens, o ator mantém uma regra restrita para evitar problemas nas cenas de ação.



