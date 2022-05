Iracema Bode Beat realiza cortejo no Centro nesta sexta-feira, 20

Os foliões fortalezenses podem se programar: nesta sexta-feira, 20, o Cortejo da banda Iracema Bode Beat volta a passear pelas ruas da Capital. A concentração está marcada para às 17 horas no Theatro José de Alencar. De lá, segue até o Cineteatro São Luiz. A folia é uma das ações da programação da 20ª Semana de Museus.

Produtor cultural e um dos responsáveis pela organização do evento, Júnior Marinho fala da expectativa do retorno às ruas depois de dois anos sem cortejo. “É a primeira vez que conseguimos colocar o cortejo na rua desde 2019”, conta.

Gratuito e aberto ao público, o evento costuma receber um público diverso. Para o produtor, a expectativa é reunir as pessoas no Centro. “Faz muito tempo que a gente tá com saudade de juntar gente. O bloco sempre foi isso, os encontros”, relembra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2022, o cortejo ganha um tom especial. “Esse encontro pra gente tá sendo uma verdadeira celebração da vida. Um berro em meio tantos acontecimentos e tão coincidentemente no ano 2022, cem anos após a eleição do bode Ioiô que foi o grito de expressão a época”, finaliza Marinho.

Sobre o assunto 32º Cine Ceará abre inscrições para mostras competitivas nesta segunda, 16

Livro clássico sobre coronelismo cearense ganha nova edição

Encontro "Linhas Cruzadas" promove conversa sobre bordado neste sábado, 21

O produtor se refere ao bode símbolo de Fortaleza, o Bode Ioiô, eleito vereador pela população como forma de sátira política nas eleições de 1922. Seja como ícone folclórico ou crítica aos políticos da época, o bode foi eternizado na história do Ceará e ganhou até homenagem da escola de samba Paraíso do Tuiuti, do Rio de Janeiro, durante o carnaval de 2019.

Com os brincantes do bloco, o ator Evan Teixeira encarna o Bode Ioiô e a Yasmin Salvador dá vida à índia Iracema. Natalia Escossia incorpora a nossa Gata do Brilho, Samara Garcia é Gata Fogo e Murillo Ramos interpreta o poeta Mario Gomes.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nayra Costa (@costanayra)

A Semana Nacional de Museus



A 20ª Semana de Museus é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e reúne instituições museológicas de todo o País para realizar, durante uma semana, atividades para todos os públicos. Desde 1977, o Conselho Internacional de Museus (ICOM) instituiu o dia 18 de maio como Dia Internacional dos Museus e promove programações com manifestações e referências culturais para os visitantes.



Cortejo do Iracema Bode Beat

Quando: sexta-feira, 20, às 17 horas

Onde: saída do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Programação gratuita