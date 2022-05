O Teatro da Boca Rica está com inscrições abertas para cursos gratuitos que acontecerão em maio e junho. Os interessados devem se inscrever pela plataforma Sympla.

Entre as formações, duas serão on-line: “Economia criativa em artes cênicas”, com o professor e economista Paulo Benevides, e “Patrimônio cultural e artes cênicas”, com o gestor, produtor cultural, e doutorando em Arqueologia, Vinicius Franco. As atividades ocorrerão de segunda-feira, 23, a sexta-feira, 27.

“Trajes da Cena: figurino e adereço”, ministrado pelo dramaturgo, diretor e designer de figurinos Ricardo Bessa, acontecerá de maneira presencial, em Fortaleza, no mês de junho. As datas, entretanto, ainda não foram confirmadas.

O Teatro da Boca Rica também promove o curso “Experimento Cênico: Teatro de Boneco”, com o ator, diretor e bonequeiro Omar Rocha e o ator, bonequeiro, construtor de bonecos e artista plástico Carlos César. Evento será em Jaguaribe, de sexta-feira, 20, até 29 de maio.

Cursos do Teatro da Boca Rica

- “Experimento Cênico: Teatro de Boneco”, com Omar Rocha e Carlos César

Quando: de 20 a 29 de maio, das 13h às 17 horas e/ou 18h às 22 horas

Onde: em Jaguaribe

- “Economia criativa em artes cênicas”, com Paulo Benevides

Quando: de 23 a 27 de maio, das 13h às 17 horas e/ou 18h às 22 horas

Onde: on-line

- “Patrimônio Cultural e Artes Cênicas”, com Vinicius Franco

Quando: 23 a 27 de maio, 13h às 17 horas e/ou 18h às 22 horas

Onde: on-line

- “Trajes da Cena: figurino e adereço”, com Ricardo Bessa

Quando: em junho, com data a confirmar

Onde: em Fortaleza

Inscrições para os cursos

Onde: em plataforma do Sympla

Mais informações: no perfil do Instagram @teatrodabocarica



