Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 31, até domingo, 3

Os cinemas de Fortaleza estão com três novos filme em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 31 de março (31/03), até domingo, 3, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.



Cinema em Fortaleza: “Morbius”

Michael Morbius (Jared Leto) sofre de uma condição rara em seu sangue que lhe obriga a andar de bengala desde a infância. Por causa disso, teve uma vida solitária e preenchia o vazio com livros. Quando se forma em medicina, torna-se um nome renomado na área de biomedicina e trabalha com o objetivo de curar sua doença. Em um dos experimentos, testa o DNA dos morcegos, mas os efeitos colaterais são grandes. Agora, ele se tranforma em um pseudo-vampiro e precisa de sangue humano para sobreviver.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Grand Messejana, Centerplex Shopping Via Sul, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, Cinema Benfica, Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy

Horário do filme

13 horas (Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

13h20min (Iguatemi Fortaleza)

13h30min (Shopping Benfica)

13h40min (Iguatemi Fortaleza)

14 horas (Grand Messejana, Via Sul, Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba, RioMar Fortaleza)

14h30min (Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba, Shopping Benfica, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

14h45min (Via Sul)

15 horas (Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

15h20min (Iguatemi Fortaleza)

15h40min (Iguatemi Fortaleza)

16 horas (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

16h15min (Via Sul, Shopping Benfica)

16h20min (Grand Messejana, Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba)

16h30min (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

16h50min (Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba)

17 horas (Via Sul, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

17h20mmin (Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba)

17h30min (Shopping Benfica, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

18 horas (Grand Messejana, Iguatemi Fortaleza)

18h10min (Shopping Parangaba)

18h20min (Iguatemi Fortaleza)

18h30min (Via Sul, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

18h40min (Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba)

19 horas (Grand Messejana, RioMar Fortaleza)

19h10min (Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba)

19h15min (Via Sul)

19h30min (Shopping Benfica, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

19h40min (Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba)

20 horas (Iguatemi Fortaleza, Shopping Benfica, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

20h20min (Iguatemi Fortaleza)

20h30min (Grand Messejana)

20h40min (Iguatemi Fortaleza)

20h45min (Via Sul)

21 horas (Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

21h30min (Grand Messejana, Via Sul, Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba, RioMar Kennedy)

22 horas (Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

22h15min (Iguatemi Fortaleza)

22h20min (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Alemão 2”

O policial civil Machado e seus comandados, Ciro e Freitas, participam de uma missão secreta: eles precisam prender um grande líder do tráfico de drogas. Os três são supervisionados pela delegada Amanda e seguem pistas de um informante. O problema é que a ação passa por uma emboscada, e os policiais começam a ser procurados pelos traficantes.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Shopping Via Sul, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, Cinépolis RioMar Kennedy

Horário do filme

14 horas (RioMar Kennedy)

14h10min (Iguatemi Fortaleza)

16h40min (Iguatemi Fortaleza)

17h50min (Shopping Parangaba)

18h30min (Via Sul)

19 horas (Iguatemi Fortaleza, RioMar Kennedy)

20h10min (Shopping Parangaba)

21 horas (Via Sul)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Pajeú”

Maristela é atormentada por um sonho constante: ela vê uma criatura emergindo das águas do rio Pajeú. Esse pesadelo começa a atrapalhar seu sono e seu cotidiano, e ela procura uma solução para o problema. A protagonista passa a pesquisar sobre o lugar, sua história e seu eventual desaparecimento.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão do Mar

Horário do filme

19h30min (Cinema do Dragão)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$8 a meia e R$16 a inteira.



Cinema em Fortaleza: “Ambulância - Um Dia de Crime”

Will Sharp é um veterano do exército que está desesperado para pagar as contas do hospital para sua mulher. O país em que mora não lhe garante uma boa aposentadoria, então precisa encontrar uma forma de arcar com os custos da família. Ele pede ajuda à única pessoa que pode lhe ajudar: seu irmão adotivo, Danny, um criminoso profissional e carismático. A proposta dele é a de realizar o maior assalto a um banco da história de Los Angeles.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

