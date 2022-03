Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 24, até domingo, 27

Os cinemas de Fortaleza estão com três novos filme em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 24 de março (24/03), até domingo, 27, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.



Cinema em Fortaleza: “Ambulância - Um Dia de Crime”

Will Sharp é um veterano do exército que está desesperado para pagar as contas do hospital para sua mulher. O país em que mora não lhe garante uma boa aposentadoria, então precisa encontrar uma forma de arcar com os custos da família. Ele pede ajuda à única pessoa que pode lhe ajudar: seu irmão adotivo, Danny, um criminoso profissional e carismático. A proposta dele é a de realizar o maior assalto a um banco da história de Los Angeles.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza

Horário do filme

13h05min (RioMar Kennedy)

13h20min (Shopping Iguatemi)

13h30min (North Shopping Jóquei)

14h30min (RioMar Fortaleza)

15 horas (Shopping Iguatemi)

16 horas (RioMar Kennedy)

16h10min (Shopping Iguatemi)

16h30min (North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba)

17 horas (Shopping Parangaba)

17h45min (RioMar Fortaleza)

19 horas (RioMar Kennedy, Shopping Iguatemi)

19h15min (North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba)

20h45min (RioMar Fortaleza)

21h20min (Shopping Iguatemi)

21h50min (Shopping Iguatemi)

22 horas (RioMar Kennedy)

22h10min (North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Me Tira da Mira”

Roberta é uma funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro que se infiltra em uma clínica para investigar a morte da atriz Antuérpia Fox. Durante a investigação, precisará lidar com os dramas de uma artista que está sendo cancelada na internet, além do reencontro com seu grande amor do passado, o policial Rodrigo, que está investigando uma suspeita de tráfico internacional.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza

Horário do filme

14h15min (RioMar Kennedy)

14h40min (Shopping Iguatemi)

14h50min (Shopping Parangaba)

15 horas (North Shopping Jóquei)

16h30min (RioMar Kennedy)

16h45min (Shopping Iguatemi)

17h20min (Shopping Parangaba)

17h30min (North Shopping Jóquei)

18h45min (RioMar Kennedy)

18h50min (Shopping Iguatemi)

19h15min (RioMar Fortaleza)

19h30min (Shopping Parangaba)

19h45min (North Shopping Jóquei)

20 horas (Shopping Parangaba)

20h55min (Shopping Iguatemi)

21 horas (RioMar Kennedy)

21h30min (RioMar Fortaleza)

22 horas (North Shopping Jóquei)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “A Mulher de Um Espião”

No dia antes do início da segunda guerra mundial, o comerciante Yusaku Fukuhara deixa sua esposa para trás e viaja para a Manchúria. No lugar, ele testemunha um ato bárbaro e está determinado a trazer a situação à luz. Em paralelo, sua mulher, Satoko, recebe a informação de que a mulher que seu marido levou para Manchúria teria morrido.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão

Horário do filme

19h30min (Cinema do Dragão)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$8 a meia e R$16 a inteira.



Cinema em Fortaleza: “Os Caras Malvados”

Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e Sr. Cobra formam um grupo de animais ladrões. Eles sempre foram vistos como maus e desajustados, principalmente, porque têm uma longa história criminal. Mas, durante um assalto em um evento de gala, um dos personagens percebe que as pessoas podem lhe ver como bons. Por causa disso, fingirão ser inocentes para não serem mandados para a prisão.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, Centerplex Shopping Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza, Cinema do Shopping Benfica

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Vale Night”

Cansada de exercer o papel de mãe e todas as responsabilidades de seu primeiro filho, Daiana decide tirar uma folga e sair com as amigas para um baile funk. Ela pede para que o pai da criança cuide do menino, mas ele decide levá-lo para o evento. O homem, agora, vai precisar despistar a mãe durante toda a noite.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Via Sul Shopping, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

