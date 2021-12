Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 30, até domingo, 2

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 30 de dezembro (30/12), até domingo, 2, de cada cinema da Capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, RioMar e Benfica.



Cinema em Fortaleza: 'Turma da Mônica - Lições'

O live-action, dirigido por Daniel Rezende, continua a narrativa do primeiro filme “Turma da Mônica - Laços”. No enredo, o famoso grupo do Bairro do Limoeiro precisa aprender a crescer sem deixar de ser criança. Com o aumento inevitável das responsabilidades, os quatro começam uma aventura após fugirem da escola para não entregar o dever de casa. A narrativa é baseada na história em quadrinhos homônima escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping.

Horário do filme

12h30min (Grand Messejana, Via Sul)

13 horas (RioMar Fortaleza)

13h05min (Shopping Parangaba)

13h15min (RioMar Kennedy)

13h25min (Iguatemi Fortaleza)

14 horas (RioMar Fortaleza)

14h15min (North Shopping Jóquei)

14h30min (RioMar Kennedy)

14h45min (Grand Messejana, Via Sul)

15 horas (RioMar Fortaleza)

15h10min (Shopping Parangaba)

15h15min (North Shopping Jóquei)

15h30min (Iguatemi Fortaleza, RioMar Kennedy)

15h55min (Shopping Parangaba)

16 horas (RioMar Fortaleza)

16h10min (Iguatemi Fortaleza)

16h30min (North Shopping Jóquei)

16h45min (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza)

17 horas (Grand Messejana, Via Sul)

17h15min (Shopping Parangaba, RioMar Fortaleza)

17h30min (Via Sul, North Shopping Jóquei)

17h35min (Iguatemi Fortaleza)

17h45min (RioMar Kennedy)

18h15min (Iguatemi Fortaleza, RioMar Fortaleza)

18h50min (Shopping Parangaba)

19 horas (RioMar Fortaleza)

19h15min (Grand Messejana, Via Sul, RioMar Kennedy)

19h25min (Shopping Parangaba)

19h30min (RioMar Fortaleza)

19h40min (Iguatemi Fortaleza)

19h45min (North Shopping Jóquei)

21h45min (RioMar Kennedy)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'Sing 2'



Continuação de “Sing”, Buster Moon e seus amigos entram em uma jornada para convencer o astro Clay Calloway a subir nos palcos novamente, após um longo período distante. Neste contexto, os personagens fazem novos amigos e tentam superar seus próprios limites. Longa é dirigido por Garth Jennings.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping.

Horário do filme

12h50min (Iguatemi Fortaleza)

13 horas (Grand Messejana, RioMar Kennedy)

13h30min (Via Sul, Shopping Parangaba)

14 horas (RioMar Fortaleza)

14h45min (North Shopping Jóquei)

15h10min (Iguatemi Fortaleza)

15h30min (Grand Messejana)

16 horas (Via Sul)

16h45min (RioMar Fortaleza)

17 horas (Grand Messejana, Via Sul)

17h30min (Iguatemi Fortaleza)

18 horas (Shopping Parangaba)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'Matrix Ressurrections'

Dirigido por Lana Wachowski, o enredo dará continuidade à narrativa que conquistou os fãs de ficção científica na década de 1990. A história acompanha um programador que se vê preso em uma ilusão criada por um sistema de inteligência artificial. Além de Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, estão no elenco: Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith e Jada Pinkett Smith.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping, Cinema do Shopping Benfica.



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa'

A obra mostra as consequências na vida de Peter Parker (Tom Holland) após ele ter sua identidade revelada por uma reportagem. O herói é incapaz de separar seu cotidiano como uma pessoa comum das responsabilidades de ser o Homem-Aranha. Por isso, pede ajuda ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam seu rosto. A situação, porém, não sai como o esperado.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Shopping Benfica, Centerplex Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping.



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

