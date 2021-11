Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 11, até domingo, 14

Cinco novos filmes estão em cartaz em Fortaleza. Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 11 de novembro (11/11), até domingo, 14, de cada cinema da Capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, RioMar e Benfica, ou no Centro Dragão do Mar

Os cinemas em Fortaleza estão com cinco filmes recentes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 11 de novembro (11/11), até domingo, 14, de cada cinema da Capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, RioMar e Benfica, ou no Centro Dragão do Mar.



Cinema em Fortaleza: 'Querido Evan Hansen'

O musical é uma das estreias da semana. O estudante Evan Hansen (Ben Platt) sofre com ansiedade social, mas tenta enfrentar seus sentimentos ao escrever uma carta a si mesmo todos os dias. A tarefa, solicitada por seu psicólogo, tem o objetivo de fazer com que ele acredite que situações positivas poderão acontecer, apesar de sua mente tentar convencê-lo do contrário.

A obra, dirigida por Stephen Chbosky, acompanha o protagonista por uma série de eventos que ocorrem após seus textos serem envolvidos na morte de um aluno da escola, Connor (Colton Ryan). História é baseada em um espetáculo apresentado na Broadway.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis RioMar Fortaleza, Centerplex Via Sul, Cinépolis RioMar Kennedy e Centerplex Grand Messejana.



Horário do filme

13h10min (Iguatemi Fortaleza)

14h45min (RioMar Kennedy)

15 horas (RioMar Papicu)

16 horas (Iguatemi Fortaleza)

18 horas (Via Sul e Grand Messejana)

18 horas (RioMar Kennedy)

18h10min (RioMar Papicu)

21h15min (RioMar Papicu e Rio Mar Kennedy)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'Deus Não Está Morto - O Próximo Capítulo'

Outra estreia é “Deus Não Está Morto - O Próximo Capítulo”. A funcionária do governo de uma cidade pequena obriga que as famílias eduquem seus filhos na rede pública de ensino. Segundo ela, as crianças que estudam em casa estão recebendo uma educação inferior àquela das escolas tradicionais. O reverendo Dave, portanto, passa a defender os familiares que querem ter o direito de educar as crianças e leva todos a uma audiência em Washington.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis RioMar Fortaleza, Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Kennedy, Centerplex Grand Messejana e Cinépolis North Shopping Jóquei.



Horário do filme

14h15min (RioMar Kennedy)

14h40min (RioMar Papicu)

16h25min (North Shopping)

16h45min (North Shopping Jóquei)

18h15min (Grand Messejana)

18h45min (Via Sul)

18h50min (North Shopping)

19h30min (Iguatemi Fortaleza e RioMar Kennedy)

19h40min (RioMar Papicu)

20h45min (Grand Messejana)

21h15min (Via Sul)

22 horas (Iguatemi Fortaleza)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.



Cinema em Fortaleza: 'A Profissional'

O último lançamento dos cinemas de Fortaleza é “A Profissional”. Quando era criança, Anna foi resgatada e treinada para se tornar uma das assassinas profissionais mais habilidosas do mundo. Depois que o homem que lhe criou como pai é brutalmente assassinado, ela parte em busca de vingança. Filme tem Maggie Q, Samuel L. Jackson e Michael Keaton no elenco.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis RioMar Papicu e Kinoplex North Shopping.



Horário do filme

14h05min (North Shopping)

14h10min (Iguatemi Fortaleza)

17h10min (RioMar Papicu)

18h40min (Iguatemi Fortaleza)

21 horas (Iguatemi Fortaleza)

21h10min (North Shopping)

22h19min (RioMar Papicu)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'Eternos'

Os Eternos, um grupo de imortais viajou à Terra para combater os inimigos mais antigos da humanidade, que são os Deviantes. Essas ameaças não possuem consciência e matam as pessoas do planeta. Para lutar, os Eternos utilizam de seus poderes e têm uma orientação de seu ser superior: eles nunca podem interferir nos conflitos criados pelos próprios humanos.

Séculos depois de todos os perigos extranaturais terem sumido, os super-heróis permanecem na Terra, aguardando permissão de que possam voltar para seu lar. O problema é que, de repente, os Deviantes começam a aparecer e estão diferentes.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis RioMar Papicu, Cinemas Benfica, Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Cinemas Parangaba, Centerplex Grand Messejana e Centerplex North Shopping Jóquei.



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'Marighella'

O filme "Marighella" lança luz à ditadura militar brasileira (1964 - 1985). O enredo foca nos últimos anos de vida de Carlos Marighella (1911 - 1969), escritor, político e ex-guerrilheiro que foi considerado o "inimigo número 1" do regime.

Na narrativa, ele é vivido por Seu Jorge. Também estão no elenco: Bella Camero, Bruno Gagliasso, Humberto Carrão, Adriana Esteves, Luiz Carlos Vasconcelos e Herson Capri. A neta do personagem, Maria Marighella, faz participação especial como forma de honrar a memória do avô.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis RioMar Fortaleza, Centerplex Via Sul, Cinépolis RioMar Kennedy, Centerplex Via Sul, Centerplex Grand Messejana e Cinépolis North Shopping Jóquei.

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.



