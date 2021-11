Ariadne: Dragão do Mar faz distribuição gratuita de ingressos do espetáculo

Com apresentação no Teatro Dragão do Mar nesta quinta, 11, o espetáculo "Ariadne - Cartografias de um Labirinto" terá distribuição virtual de ingressos a partir da tarde desta quarta, 10

Na retomada de apresentações teatrais na Cidade, o Teatro Dragão do Mar irá receber gratuitamente nesta quinta, 11, às 19 horas, o espetáculo "Ariadne - Cartografias de um Labirinto", da Companhia Crisálida de Teatro. Apesar da realização presencial, o Dragão do Mar opta por fazer a distribuição de ingressos para a produção de forma virtual. O público poderá adquiri-los a partir da tarde desta quarta, 10.

Por conta dos protocolos sanitários necessários, o Teatro terá ocupação reduzida. No total, serão 100 lugares disponibilizados, sendo permitida a retirada de apenas um ingresso por CPF. O processo ocorre por meio da plataforma Sympla Bileto, na qual um código será emitido. É ele que deve ser apresentado na entrada do Teatro em até 10 minutos antes do início do espetáculo.

Leia também | Mito do fio de Ariadne é revisitado em espetáculo teatral

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tomando inspiração pelo mito grego de Ariadne, o espetáculo cria simbolismos poéticos a partir da figura do labirinto. A obra apresenta a busca da protagonista por força, intuição e coragem em meio a um caos labiríntico, marcado por ruínas e conflitos.

A obra da Companhia Crisálida de Teatro tem participação das artistas Elaine Cristina, Juliana Veras, Ohana Sancho, Paulo de Souza e Rafaely Santos, entre outras. Haverá interpretação em Libras.

Sobre o assunto Oscar 2022: 'Deserto Particular' tem novo trailer divulgado

Filme de Wolney Oliveira ganha prêmio na CNBB; obra deve estrear em 2022

Miss Brasil 2021: cearense Teresa Santos é a vencedora do concurso

Marília Mendonça: cantoras de sertanejo e o legado da rainha da sofrência

Evanescence e Lzzy Hale tocam música do Linkin Park em show; confira vídeo

Entre os protocolos sanitários a serem seguidos, estão o uso obrigatório de máscara e o distanciamento mínimo de um metro, dentro e fora do Teatro, à exceção de casais ou grupos de até quatro pessoas da mesma família.

Distribuição on-line e gratuita de ingressos para "Ariadne - Cartografias de um Labirinto"

Quando: a partir de 15 horas desta quarta, 10

Onde: Plataforma Sympla Bileto

"Ariadne - Cartografias de um Labirinto"

Quando: apresentação presencial nesta quinta, 11, às 19 horas (classificação etária: 12 anos)

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81)

Mais infos: www.dragaodomar.org.br

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags