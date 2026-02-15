"O Agente Secreto" é homenageado em camarote na Sapucaí

Camarote Folia Tropical, que distribuirá máscaras com os rostos de Wagner Moura e Tânia Maria, protagonistas do longa brasileiro / Crédito: FREDERIC J. BROWN/AFP

O cinema brasileiro ganhar espaço na Marquês de Sapucaí durante o Carnaval do Rio de Janeiro neste domingo, 15 de fevereiro. O filme “O Agente Secreto”, que concorre a quatro categorias no Oscar 2026, será homenageado no primeiro dia de desfile das escolas de samba do grupo especial.

A homenagem será realizada no camarote Folia Tropical, que distribuirá máscaras com os rostos de Wagner Moura e Tânia Maria, protagonistas do longa brasileiro. O camarote visa aproximar o Carnaval e o cinema brasileiro.

Em 2025, quando a noite que inaugura o grupo especial na folia carioca coincidiu com a premiação do Oscar, o camarote distribuiu máscaras com o rosto de Fernanda Torres, de “Ainda Estou Aqui”. Naquela ocasião, o filme brasileiro ganhou a estatueta de Melhor Filme Internacional.

Homenagem no O POVO deste domingo O POVO publicou uma primeira página especial na edição deste domingo de Carnaval, 15. O ator baiano Wagner Moura estampa a capa do jornal em uma máscara ideal para quem deseja celebrar a festa que mais movimenta o Brasil mirando no Oscar. A máscara é uma criação do Núcleo de Design, que tem como editor o designer e jornalista Gil Dicelli, para matéria do caderno Vida&Arte que aborda uma pergunta latente: "Por que o Brasil ama Wagner Moura?".