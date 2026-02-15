Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"O Agente Secreto" é homenageado em camarote na Sapucaí

Camarote vai distribuir máscaras com os rostos de protagonistas do filme, que concorre em quatro categorias do Oscar 2026
Autor Carlos Viana
Carlos Viana Assistente Núcleo Opinião
O cinema brasileiro ganhar espaço na Marquês de Sapucaí durante o Carnaval do Rio de Janeiro neste domingo, 15 de fevereiro. O filme “O Agente Secreto”, que concorre a quatro categorias no Oscar 2026, será homenageado no primeiro dia de desfile das escolas de samba do grupo especial.

A homenagem será realizada no camarote Folia Tropical, que distribuirá máscaras com os rostos de Wagner Moura e Tânia Maria, protagonistas do longa brasileiro. O camarote visa aproximar o Carnaval e o cinema brasileiro.

Em 2025, quando a noite que inaugura o grupo especial na folia carioca coincidiu com a premiação do Oscar, o camarote distribuiu máscaras com o rosto de Fernanda Torres, de “Ainda Estou Aqui”. Naquela ocasião, o filme brasileiro ganhou a estatueta de Melhor Filme Internacional.

Homenagem no O POVO deste domingo

O POVO publicou uma primeira página especial na edição deste domingo de Carnaval, 15. O ator baiano Wagner Moura estampa a capa do jornal em uma máscara ideal para quem deseja celebrar a festa que mais movimenta o Brasil mirando no Oscar.

A máscara é uma criação do Núcleo de Design, que tem como editor o designer e jornalista Gil Dicelli, para matéria do caderno Vida&Arte que aborda uma pergunta latente: "Por que o Brasil ama Wagner Moura?".

Na expectativa pelo Oscar, O POVO traz máscara de Wagner Moura na capa da edição do domingo de Carnaval 2026, 14 de fevereiro
Na expectativa pelo Oscar, O POVO traz máscara de Wagner Moura na capa da edição do domingo de Carnaval 2026, 14 de fevereiro Crédito: O POVO

Trama brasileira: "O Agente Secreto"

“O Agente Secreto” é um thriller político ambientado no Brasil de 1977, em pleno regime militar. Ao longo da narrativa, o filme expõe os mecanismos de controle e violência do regime militar, ao mesmo tempo em que destaca as redes de resistência e solidariedade que se formam entre personagens comuns diante da repressão política.

Ao misturar drama pessoal e tensão política, o filme retrata as engrenagens da ditadura e as redes de solidariedade que surgem em meio à perseguição, com destaque para a força do elenco e a atmosfera de suspense construída ao longo do enredo.

