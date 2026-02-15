"O Agente Secreto" é homenageado em camarote na Sapucaí

"O Agente Secreto": Wagner Moura e Tânia Maria são homenageados na SapucaíCamarote vai distribuir máscaras com os rostos de protagonistas do filme, que concorre em quatro categorias do Oscar 2026
O cinema brasileiro ganhar espaço na Marquês de Sapucaí durante o Carnaval do Rio de Janeiro neste domingo, 15 de fevereiro. O filme “O Agente Secreto”, que concorre a quatro categorias no Oscar 2026, será homenageado no primeiro dia de desfile das escolas de samba do grupo especial.
A homenagem será realizada no camarote Folia Tropical, que distribuirá máscaras com os rostos de Wagner Moura e Tânia Maria, protagonistas do longa brasileiro. O camarote visa aproximar o Carnaval e o cinema brasileiro.
Em 2025, quando a noite que inaugura o grupo especial na folia carioca coincidiu com a premiação do Oscar, o camarote distribuiu máscaras com o rosto de Fernanda Torres, de “Ainda Estou Aqui”. Naquela ocasião, o filme brasileiro ganhou a estatueta de Melhor Filme Internacional.
Homenagem no O POVO deste domingo
O POVO publicou uma primeira página especial na edição deste domingo de Carnaval, 15. O ator baiano Wagner Moura estampa a capa do jornal em uma máscara ideal para quem deseja celebrar a festa que mais movimenta o Brasil mirando no Oscar.
A máscara é uma criação do Núcleo de Design, que tem como editor o designer e jornalista Gil Dicelli, para matéria do caderno Vida&Arte que aborda uma pergunta latente: "Por que o Brasil ama Wagner Moura?".
Trama brasileira: "O Agente Secreto"
“O Agente Secreto” é um thriller político ambientado no Brasil de 1977, em pleno regime militar. Ao longo da narrativa, o filme expõe os mecanismos de controle e violência do regime militar, ao mesmo tempo em que destaca as redes de resistência e solidariedade que se formam entre personagens comuns diante da repressão política.
Ao misturar drama pessoal e tensão política, o filme retrata as engrenagens da ditadura e as redes de solidariedade que surgem em meio à perseguição, com destaque para a força do elenco e a atmosfera de suspense construída ao longo do enredo.
