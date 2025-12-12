Tânia Maria é citada na lista de Melhores Atuações do Ano

Tânia Maria, interprete de Dona Sebastiana em "O Agente Secreto", foi citada na lista de melhores atuações do ano do The New York Times / Crédito: Vitrine Films/Divulgação

“O Agente Secreto”, filme de Kleber Mendonça Filho, segue em destaque na crítica internacional. Desta vez, foi a atriz Tânia Maria que recebeu reconhecimento pelo seu trabalho, ao ser incluída na lista das melhores atuações de 2025 da New York Times. A brasileira de 77 anos consta na lista anual dedicada às “atuações loucas e inesperadas do ano”, na categoria “Melhor Atuação com um Cigarro”.

O mérito foi dado pela personagem Dona Sebastiana, que gerencia um prédio que funciona como abrigo para quem precisa de refúgio por diferentes motivos — desde os perseguidos pela ditadura militar até os LGBT+ expulsos de casa. Sobre a atriz, o jornal escreveu: "No meio de 'O Agente Secreto', há uma cena de rua à luz do dia, e essa mulher simplesmente entra no quadro e quase se aproxima da câmera. Enquanto ela está ali parada esperando, você pensa: 'Espero que este filme saiba que deveria ser mais sobre essa pessoa'. Ela é uma verdadeira dama, mas é única, glamourosa em um vestido de casa com estampa botânica e óculos escuros".

“O motivo pelo qual você a nota é que seus lábios seguram um cigarro e ela está fumando-o com vontade. Ela maneja esse cigarro da mesma forma que pessoas idosas mais convencionais usam uma bengala. Bati o olho nela e soube: 'eu estava fumando ela”, adicionou o texto escrito pelo crítico Wesley Morris. New York Times também cita Kleber Mendonça Filho Ainda sobre “O Agente Secreto”, o texto menciona o “olhar incansável” do diretor Kleber Mendonça Filho na construção da personagem Dona Sebastiana. “Tânia Maria se torna uma figura mais do que secundária neste filme importante, a 'mãe de casa' para um punhado de refugiados políticos, dissidentes contra a brutalidade da ditadura militar brasileira. O único cigarro que a vemos fumar é nessa introdução. Mas ela anuncia que está fumando há 60 de seus 77 anos”, diz.