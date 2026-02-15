Luiz Fidelis fará show no Aterrinho da Praia de Iracema neste domingo

Músico é autor de sucessos como "Meio-dia", "Baião de dois", "Seis cordas" e "Tem gente", que marcaram a década de 1990

O compositor cearense Luiz Fidelis é uma das atrações confirmadas no carnaval de Fortaleza. Ele fará um show neste domingo, 15, no Aterrinho da Praia de Iracema, juntamente com Tarcísio do Acordeom e a banda Noda de Caju.

Luiz Fidelis é um dos mais renomados compositores de forró do Estado. Ele é autor de sucessos como “Meio-dia”, “Tem gente”, “Baião de dois” e “Seis cordas”, bastante executadas nas rádios na década de 1990. Essa é a primeira vez que ele se apresenta no carnaval de Fortaleza.