Luiz Fidelis fará show no Aterrinho da Praia de Iracema neste domingo

Luiz Fidelis fará show no Aterrinho da Praia de Iracema neste domingoMúsico é autor de sucessos como "Meio-dia", "Baião de dois", "Seis cordas" e "Tem gente", que marcaram a década de 1990
O compositor cearense Luiz Fidelis é uma das atrações confirmadas no carnaval de Fortaleza. Ele fará um show neste domingo, 15, no Aterrinho da Praia de Iracema, juntamente com Tarcísio do Acordeom e a banda Noda de Caju.
Luiz Fidelis é um dos mais renomados compositores de forró do Estado. Ele é autor de sucessos como “Meio-dia”, “Tem gente”, “Baião de dois” e “Seis cordas”, bastante executadas nas rádios na década de 1990. Essa é a primeira vez que ele se apresenta no carnaval de Fortaleza.
Programação no Aterrinho
As apresentações musicais no Aterrinho começam às 17h de domingo, 15, com o DJ Silas. Às 17h30, é a vez de Mateus Portela animar o público.
Luiz Fidelis sobe ao palco às 19h, trazendo toda a poesia do Cariri para a orla fortalezense.
Em seguida, às 20h30, é a vez de Tarcísio do Acordeom animar os foliões com seu piseiro. Já às 22h a banda de forró Noda de Caju chega para trazer músicas como “Magia branca”, “Lindos momentos” e “Pétalas neon”.