Sexta-feira 13: entenda o significado na numerologia / Crédito: EdiCase Astrologia

O número 13 gera polêmica em diversos contextos, pois está cercado por interpretações opostas de sorte e azar. Para alguns, ele é visto como um presságio negativo, especialmente quando associado à sexta-feira 13, uma data carregada de superstições. No entanto, para outros, o número 13 representa energias positivas e transformadoras, sendo considerado um “número da sorte” que pode trazer mudanças favoráveis. A dualidade desse número faz com que ele seja tanto temido quanto reverenciado, refletindo as diferentes crenças e percepções culturais que o cercam ao longo da história.

“Na numerologia, o número 13 não tem nada relacionado ao azar ou sorte, mas, sim, a chance de recomeços. Ele se relaciona com um sistema organizado de início e término de ciclos, e, além disso, representa em sua perfeição força, determinação, fé e mudanças benéficas”, afirma a espiritualista Juliana Viveiros.

Número 13 na numerologia O número 1 simboliza coragem, iniciativa, sabedoria e disposição, já o número 3 está ligado à autoconfiança, otimismo e liberdade. Portanto, ao juntar o número 1 com o 3, nos referimos a todas essas características juntas. O mais interessante é que, seguindo por essa linha danumerologia, é possível perceber que a soma dos números 1 e 3 dá o resultado 4, que é inteiramente o oposto, isto é, o 4 representa regras, estabilidade e ausência de riscos. Significado do número 13 O conflito acontece dentro do próprio número 13, em que há uma luta interna de risco e segurança e, ao mesmo tempo, a guerra entre o rebelde e o tradicional. Assim, para a numerologia, ele é um símbolo que representa as pessoas que sabem lidar com os extremos desse número, colocando em prática comunicação, determinação, sabendo unir o conflito e tendo a sabedoria para descartar as regras, mas, ao mesmo tempo, não perdendo a originalidade e a sabedoria. O medo da sexta-feira 13 O número 13 representa forças opostas, isto é, ao mesmo tempo que é superpositivo, também pode ser ruim. Então, ele é temido por ter a chave para finalizar ou iniciar diversas situações.