Desfiles na Domingos Olímpio terão sentido invertido em 2026

Mudança visa facilitar o acesso aos shows de artistas nacionais, que ocorrem após as apresentações das escolas de samba; montagem das arquibancadas deve durar 15 dias

Os desfiles de Carnaval na avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza , terão o trajeto invertido em 2026. As agremiações, que anteriormente seguiam o sentido avenida Aguanambi-Avenida da Universidade, agora percorrerão a via na direção contrária, com início do cortejo na rua Senador Pompeu e final na rua Barão de Aratanha.

A mudança ocorre para facilitar o acesso ao palco onde ocorrerão os shows de Jorge Aragão, que ocorre na madrugada de segunda-feira, 15, e Chico César, à 1 hora da manhã de terça, 17.

"O palco foi pensado para que a dispersão das agremiações e do público ocorra em direção ao palco, pra gente iniciar as atividades do polo na avenida, no cortejo, e finalizar nesse movimento aí de dispersão, inclusive de público, pra gente chegar junto do palco que é uma continuidade do Cortejo", explica o coordenador da Célula de Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), Diego Amora.

O intuito da mudança é que os membros das agremiações, após terminarem seus desfiles, já possam de posicionar para assistir aos shows das atrações nacionais.

A estrutura será montada a partir do dia 9 de fevereiro, no cruzamento entre a avenida Domingos Olímpio e a rua Eusébio de Souza.

Ao todo, 43 agremiações devem percorrer a Domingos Olímpio durante o Carnaval, com dois cordões e oito maracatus no sábado, três cordões e sete maracatus nos domingos, nove blocos e três escolas de samba e na segunda-feira, e por fim, seis afoxés e cinco escolas de samba.

16:20h - Cordão Na Pegada do Frevo 17:00h - Cordão Vampiros da Princesa 17:40h - Cordão As Bruxas 18:20h - Maracatu Leão de Ouro 19:05h - Maracatu Az de Ouro 19:50h - Maracatu Rei de Paus 20:35h - Maracatu Vozes da África 21:20h - Maracatu Nação Palmares 22:05h - Maracatu Nação Fortaleza 22:45h - Maracatu Nação Pici

17:00h - Afoxé Obatalá 17:35h - Afoxé Ilê Ilú 18:10h - Afoxé Oxum Odolá 18:45h - Afoxé Acabaca 19:20h - Afoxé Ogun Alakayê 19:55h - Afoxé Omõrisá Odé 20:30h - Escola de Samba Sambamor 21:05h - Escola de Samba Imperadores da Parquelândia 21:40h - Escola de Samba Barão Folia 22:15h - Escola de Samba Corte no Samba 22:50h - Escola de Samba Girassol

16:25h - Bloco Prova de Fogo 17:00h - Bloco Unidos da Vila 17:35h - Bloco Doido é Tu 18:10h - Bloco Garotos do Benfica 18:45h - Bloco do Zé Almir 19:20h - Bloco Amigos do Zé 19:55h - Bloco Império da Vila 20:30h - Bloco A Turma do Mamão 21:05h - Bloco Balakubaku Folia 21:40h - Escola de Samba Império Ideal 22:15h - Escola de Samba Pavão Misterioso 22:50h - Escola de Samba Colibri

Arquibancadas serão montadas até dia 9; veja mudanças de trânsito

As arquibancadas para recebimento de quem vai assistir aos desfiles começaram a ser montadas na segunda-feira passada, 26. Ao todo, cinco blocos de arquibancadas serão montadas no trecho entre as ruas Barão do Rio Branco e Barão de Aratanha.

Módulo 1: Entre a rua Barão do Rio Branco e a rua Major Facundo;

Módulo 2: Entre a rua Major Facundo e a rua Floriano Peixoto;

Módulo 3: Entre a rua Floriano Peixoto e a rua da Assunção;

Módulo 4: Entre a rua da Assunção e a rua Solon Pinheiro;

Módulo 5: Entre a rua Solon Pinheiro e a rua Barão de Aratanha.

No trânsito, as mudanças ocorrem inicialmente com o fechamento das faixas próximas ao canteiro central, em ambos os sentidos da avenida. Para desafogar o fluxo, a faixa exclusiva de ônibus está liberada para todos os veículos até o dia 28 de fevereiro, quando as arquibancadas serão desmontadas.

Os condutores que optarem por evitar a Av. Domingos Olímpio podem utilizar, como rotas alternativas, as avenidas Duque de Caxias, no sentido Aldeota–Centro, e 13 de Maio, no sentido Av. Bezerra de Menezes–Aldeota.

As estrturas serão montadas ao longo de 15 dias, até o dia 9 de fevereiro, quando começa a ser montado o palco dos shows.

O POVO procurou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para saber como ficará o trânsito durante a montagem do palco. Em nota, a pasta disse que os desvios para a montagem do palco serão divulgados em breve.

Vento e espaço para concentração preocupam agremiações

A inversão de sentido dos desfiles tem preocupados as agremiações por dois motivos: a incidência dos ventos e o espaço para concentração pré-desfile.

No caso dos ventos, a preocupação é porque a mudança colocará os desfiles contra o vento, impactando no transporte de esplendores, estandartes e outros materiais.

Outro ponto de atenção é a possibilidade de chuvas, já que neste novo molde, uma eventual precipitação cairia no rosto dos brincantes, e não mais nas costas, como em anos anteriores.

"Então, para nós dos maracatus, a gente vai ter momentos um pouco difíceis, principalmente com a chuva, porque quando a chuva vinha antes, era por trás, a gremiação ia e a chuva via por trás. Agora ela vai ficar de frente a gremiação, se a chuva vier nos períodos dos desfiles. Então assim, é um momento muito complicado", pontua o secretário do Maracatu Az de Ouro, Marcos Gomes.

Há também preocuação quanto ao espaço destinado para as escolas, blocos, maracatus, cordões e afoxés se prepararem para entrar no corredor de desfile, a chamada "concentração".

No molde antigo, o perímetro tinha aproximadamente 400 metros, entre as rua Barão de Aratanha e a avenida Aguanambi. Este ano a concentração deve ocorrer no trecho entre a avenida da Universidade e a rua Senador Pompeu, que possui pouco mais de 200 metros.

"Todos precisam de concentração, de um espaço reservado para poder se ajeitar, tem brincante que precisa ser pintado. Próximo à Aguanambi era bem maior porque a gente tinha vários cantos. A gente ficava por várias ruas pra poder concentrar pertinho, colocar fantasia... Agora vai ficar bem menor. Vai ser ruim de se movimentar para poder entrar para desfilar", afirma o diretor de Carnaval da Escola de samba tradição da Bela Vista, Roger Façanha.

Segundo as agremiações ouvidas pelo O POVO, o novo formato foi apresentado como um "teste" para a realização de shows na avenida durante o ciclo carnavalesco.

Apesar das preocupações, há também quem esteja animado com as mudanças e acredite que as alterações não devem impactar no bom andamento dos desfiles, desde que não hajam grandes intercorrências, como uma chuva mais forte.

"Creio que não tenha nenhum tipo de empecilho desfile, não. A gente, por exemplo, vai levar três alegorias grandes, mas pelo meu ver, eu acho que não [haverá problemas]. A Domingos Olímpio, não tem também esse horror de vento que atrapalhe a um andamento do bom de um belíssimo desfile", acrescenta o presidente do bloco Garotos do Benfica, Gerlano Barros.

