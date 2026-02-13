Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval em Fortaleza: onde aproveitar a sexta (13/02)

Autor Carolina Passos
O Carnaval de 2026 já começou e a sexta-feira está com agenda intensa para quem vai aproveitar a folia em Fortaleza desde o primeiro dia. Nos polos oficiais e em diversos estabelecimentos espalhados pela Capital, confira as opções para curtir esta sexta de Carnaval!

Baile da SuperBanda

  • Com: SuperBanda, Metaleira da Super, Vanessa A Cantora, DJ Soraya e DJ Femo
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Quadra Unidos da Cachorra (avenida Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Sympla

Carna RioMar Kennedy

  • Com: TF Elétrico, Unidos da Cachorra, Vanessa A Cantora, Banda Reite e Lívia Baral
  • Quando: A partir das 16 horas
  • Onde: RioMar Kennedy (avenida Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
  • Gratuito

Baile do Zé

  • Com: Mizzayra Alonzo, DJ Angel History, Di Ferreira, Os Transacionais
  • Quando: a partir das 18 horas
  • Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
  • Gratuito

Grande Roda de Samba

  • Com: Gabi Nunes, Belinho, Marilene Sales e Jr. Brown
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Baile das Onças

  • Com: Dj Canuto e Dj Lenze
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: Outgo

Play no carnaval

  • Quando: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club (avenida Almirante Jaceguai - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Outgo

Tem Carna

  • Com: Bloco Iracema Bode Beat, Priscilla Delgado, Forró Circular e Nayra Costa
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia (rua dos Tabajaras, 37 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Baile de Máscaras

  • Com: Fortal 90, Fervilhando, Banda Bode Beat
  • Quando: a partir das 18 horas
  • Onde: Teatro Municipal São José (rua Rufino de Alencar, 299 - Centro)
  • Gratuito

Sesc Folia

  • Com: Gabriela Mendes e Bloco do Zé Almir
  • Quando: a partir das 12 horas
  • Onde: Sesc Fortaleza (rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro)
  • Gratuito

Rockarnaval

  • Com: Mimi Rocha
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
  • Quanto: R$ 20 (couvert)

Sexta das Máscaras

  • Com: Dj Lucas BMR
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Jass (rua Tenente Benévolo, 1434 - Meireles)
  • Mais Informações: @todoessejass

Carnaval Psicodélico

  • Quando: 20 horas
  • Onde: Art Visual Bar (rua 541 D, 212 - Conjunto Ceará)
  • Mais Informações: @artvisualbar

Bloquinho Voyage

  • Quando: 19 horas
  • Onde: Calçadinha Bar (rua Carlos Vasconcelos, 692 - Meireles)
  • Mais Informações: @calcadinhabar

