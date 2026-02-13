Carnaval em Fortaleza: onde aproveitar a sexta (13/02)

Carnaval em Fortaleza: saiba onde aproveitar a sexta (13/02)Acompanhe a programação da sexta-feira de Carnaval em Fortaleza (13/02)
O Carnaval de 2026 já começou e a sexta-feira está com agenda intensa para quem vai aproveitar a folia em Fortaleza desde o primeiro dia. Nos polos oficiais e em diversos estabelecimentos espalhados pela Capital, confira as opções para curtir esta sexta de Carnaval!
Baile da SuperBanda
- Com: SuperBanda, Metaleira da Super, Vanessa A Cantora, DJ Soraya e DJ Femo
- Quando: 21 horas
- Onde: Quadra Unidos da Cachorra (avenida Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Sympla
Carna RioMar Kennedy
- Com: TF Elétrico, Unidos da Cachorra, Vanessa A Cantora, Banda Reite e Lívia Baral
- Quando: A partir das 16 horas
- Onde: RioMar Kennedy (avenida Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
- Gratuito
Baile do Zé
- Com: Mizzayra Alonzo, DJ Angel History, Di Ferreira, Os Transacionais
- Quando: a partir das 18 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Gratuito
Grande Roda de Samba
- Com: Gabi Nunes, Belinho, Marilene Sales e Jr. Brown
- Quando: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Baile das Onças
- Com: Dj Canuto e Dj Lenze
- Quando: 21 horas
- Onde: Vibe 085 (avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: Outgo
Play no carnaval
- Quando: 22 horas
- Onde: Kosmika Club (avenida Almirante Jaceguai - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Outgo
Tem Carna
- Com: Bloco Iracema Bode Beat, Priscilla Delgado, Forró Circular e Nayra Costa
- Quando: 20 horas
- Onde: Laje da Praia (rua dos Tabajaras, 37 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Baile de Máscaras
- Com: Fortal 90, Fervilhando, Banda Bode Beat
- Quando: a partir das 18 horas
- Onde: Teatro Municipal São José (rua Rufino de Alencar, 299 - Centro)
- Gratuito
Sesc Folia
- Com: Gabriela Mendes e Bloco do Zé Almir
- Quando: a partir das 12 horas
- Onde: Sesc Fortaleza (rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro)
- Gratuito
Rockarnaval
- Com: Mimi Rocha
- Quando: 19 horas
- Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)
- Quanto: R$ 20 (couvert)
Sexta das Máscaras
- Com: Dj Lucas BMR
- Quando: 19 horas
- Onde: Jass (rua Tenente Benévolo, 1434 - Meireles)
- Mais Informações: @todoessejass
Carnaval Psicodélico
- Quando: 20 horas
- Onde: Art Visual Bar (rua 541 D, 212 - Conjunto Ceará)
- Mais Informações: @artvisualbar
Bloquinho Voyage
- Quando: 19 horas
- Onde: Calçadinha Bar (rua Carlos Vasconcelos, 692 - Meireles)
- Mais Informações: @calcadinhabar
