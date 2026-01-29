Carnaval RJ 2026: programação completa dos desfiles e blocos

Carnaval no RJ 2026: veja programação completa dos desfiles e blocosConfira a programação do Carnaval 2026 no Rio de Janeiro, com a data de início dos festejos, os blocos e os desfiles de escolas de samba
Resumo
Os blocos de rua começam no sábado, 14 e vão até a quarta-feira, 18 de fevereiro.
Os foliões podem curtir os blocos em bairros como Centro, Leme, Barra da Tijuca, Leblon e Copacabana.
Os desfiles no sambódromo da Sapucaí acontecem nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.
Em 2026, os festejos de Carnaval iniciam oficialmente a partir da segunda-feira, 16 de fevereiro. Os cariocas e os turistas já vêm aproveitando o pré-Carnaval e podem curtir a festa desde o mês de janeiro.
Pensando nisso, O POVO listou os destaques da programação do Carnaval do Rio de Janeiro 2026, desde os blocos de rua até os desfiles na Sapucaí. Confira abaixo:
Carnaval 2026 do Rio de Janeiro (RJ): quando acontece?
Na Cidade Maravilhosa, o Carnaval inicia na segunda-feira, 16 de fevereiro, indo até a quarta-feira, 18. Ainda, há quem inicia as comemorações no sábado anterior, dia 14.
Carnaval 2026 do Rio de Janeiro (RJ): programação dos principais blocos
Com blocos começando pela manhã, o Rio de Janeiro tem blocos de rua em pelo menos seis bairros: Centro, Copacabana, Santa Teresa, Glória, Barra da Tijuca e Leblon. Veja a programação abaixo:
Blocos de Rua (RJ) - Sábado (14/2)
- Amigos da Onça - 7h - Centro;
- Céu da Terra - 7h - Santa Teresa;
- Cordão da Bola Preta - 7h - Centro;
- Blocão da Barra - 9h - Barra da Tijuca;
- Banda do Choppinho da Paula Freitas - 12h - Copacabana.
Blocos de Rua (RJ) - Domingo (15/2)
- Bloco Areia - 7h - Leblon;
- Buda da Barra - 9h - Barra da Tijuca;
- Empolga às 9 - 12h - Leme;
- Marcha Nerd - 12h - Centro;
- Banda do Lido Copacabana - 13h - Centro.
Blocos de Rua (RJ) - Segunda (16/2)
- Que pena, Amor - 7h - Centro;
- A Rocha da Gávea - 8h - Jardim Botânico;
- Bloco das Divas - 12h - Recreio dos Bandeirantes;
- Turbilhão Carioca - 12h - Leme;
- Associação Carnavalesca Infiéis - 13h - Centro.
Blocos de Rua (RJ) - Terça (17/2)
- Fervo da Lud - 7h - Centro;
- Clube do Samba - 9h - Copacabana;
- Alô, Produção - 12h - Glória;
- Bloqueen - 12h - Centro;
- Rio Maracatu - 12h - Lapa.
Blocos de Rua (RJ) - Quarta (18/2)
- Ainda Aguento - 11h - Ribeira;
- Me enterra na Quarta - 13h - Centro;
- Chave de Ouro - 16h - Engenho de Dentro.
Carnaval 2026 do Rio de Janeiro (RJ): desfiles de escolas de Samba
Já a festa no Sambódromo da Sapucaí acontece nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.
De acordo com o regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), os desfiles têm início às 22 horas. Cada escola tem direito a 55 minutos na avenida.
Confira a divisão dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial:
Desfiles das Escolas de Samba - Rio de Janeiro (15/2)
- Acadêmicos de Niterói;
- Imperatriz;
- Portela;
- Mangueira.
Desfiles das Escolas de Samba - Rio de Janeiro (16/2)
- Mocidade;
- Beija-Flor;
- Viradouro;
- Unidos da Tijuca.
Desfiles das Escolas de Samba - Rio de Janeiro (17/2)
- Paraíso do Tuiuti;
- Vila Isabel;
- Grande Rio;
- Salgueiro.