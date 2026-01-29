Carnaval RJ 2026: programação completa dos desfiles e blocos

Carnaval 2026: veja a programação da festa no Rio de Janeiro / Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Resumo O Carnaval 2026 no Rio de Janeiro começa na segunda-feira, 16 de fevereiro.

Os blocos de rua começam no sábado, 14 e vão até a quarta-feira, 18 de fevereiro.

Os foliões podem curtir os blocos em bairros como Centro, Leme, Barra da Tijuca, Leblon e Copacabana.

Os desfiles no sambódromo da Sapucaí acontecem nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Em 2026, os festejos de Carnaval iniciam oficialmente a partir da segunda-feira, 16 de fevereiro. Os cariocas e os turistas já vêm aproveitando o pré-Carnaval e podem curtir a festa desde o mês de janeiro.

Pensando nisso, O POVO listou os destaques da programação do Carnaval do Rio de Janeiro 2026, desde os blocos de rua até os desfiles na Sapucaí. Confira abaixo:



Carnaval 2026 do Rio de Janeiro (RJ): quando acontece? Na Cidade Maravilhosa, o Carnaval inicia na segunda-feira, 16 de fevereiro, indo até a quarta-feira, 18. Ainda, há quem inicia as comemorações no sábado anterior, dia 14. Carnaval 2026 do Rio de Janeiro (RJ): programação dos principais blocos Com blocos começando pela manhã, o Rio de Janeiro tem blocos de rua em pelo menos seis bairros: Centro, Copacabana, Santa Teresa, Glória, Barra da Tijuca e Leblon. Veja a programação abaixo: