Pré-Carnaval infantil anima o Parque Rachel de Queiroz

É a segunda vez que Laiza Milena, do Projeto Carambola, participa das festividades no Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza. A presença vem de uma posição privilegiada — Laiza é uma das artistas que sobem ao palco no final da tarde deste sábado, 24, como parte da programação voltada ao público infantil no Pré-Carnaval. Na segunda semana de atrações, com a ampliação dos circuitos descentralizados na Capital, o espaço é apenas um dos locais onde as famílias podem se reunir para aproveitar a festa. O diferencial está na presença massiva das crianças, que guiam os adultos na folia.

“O pessoal daqui tem uma energia muito forte, muito linda. As crianças super participam, é um lugar mágico de se apresentar todos os anos”, reflete Laiza, que ficou responsável pela abertura dos shows. “É um momento mesmo de se estar em família. Então, resgatando essas músicas dos Carnavais lá dos pais, a gente une pais e filhos nessa alegria.”

Para algumas famílias, a experiência ainda é novidade. É o caso de Tuíra Melo, que aproveitou a programação ao lado da filha, Ana Luíza, de 8 anos, e dos parentes. Na ocasião, cinco crianças reunidas corriam pela praça, enquanto os seis adultos acompanhavam de perto. “É o primeiro (Pré-Carnaval) que a gente está no parque Rachel de Queiroz. Achei tudo bem organizado e muito animado!”, afirma Tuíra. Já a pequena Luíza não esconde a empolgação com a espuma que cobre o chão e já faz parte das brincadeiras com os primos: “Achei legal, muito legal!”. Onde tem Pré-Carnaval hoje? VEJA a programação de Fortaleza no fim de semana

Na sequência de apresentações, o artista Betto Lins é sucedido pelo "Meu Bloco Vai Sair na Rua", de Fábio Daniel. O cantor compartilha a animação das famílias e promete um repertório repleto de marchinhas. A alegria dos foliões também contagiou os comerciantes que trabalham no parque, como Francisco José Rodrigues, conhecido pelo apelido "Chico do Coco". Pioneiro no espaço, onde trabalha há aproximadamente quatro anos, o profissional celebra a grande circulação de pessoas, que devem contribuir diretamente com o aumento de suas vendas.