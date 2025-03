Paracuru: movimentação de foliões se intensifica após fortes chuvas

Praia de Paracuru amanheceu esvaziada após chuvas / Crédito: AURELIO ALVES/O POVO

Mesmo diante de fortes chuvas que cobriram a cidade de Paracuru durante a madrugada e início da manhã desta terça-feira, 4, somando mais de 120mm, o tempo não foi impeditivo para que a Praia da Bica fosse ocupada neste último dia de Carnaval na cidade. Evidentemente, a movimentação não foi a mesma registrada no dia anterior, quando o sol se fincou sob o Município. Ainda assim, alguns visitantes, entre turistas e moradores, enfrentaram o tempo nublado.

Houve pescador ajeitando sua rede, família com crianças aproveitando para descansar e jovem de 21 anos curtindo o Carnaval pela primeira vez na vida - teve espaço até para futevôlei.

Natural de Redenção, a funcionária pública Aline Farias foi à Praia da Bica acompanhada do esposo, Josimar Saraiva, e da cunhada, Elisiany Saraiva. Enquanto isso, aproveitando as águas de Paracuru, as crianças da família se divertiam. Eles estão na Cidade desde sexta-feira, 28 de fevereiro. "A gente está descansando. Em Paracuru, tem o pessoal que vai para o Carnaval descansar e tem quem procura a folia. Mesmo com a chuva - e a gente tem que agradecer por essa benção - a gente decidiu vir à praia. As criancas pediram muito", compartilha.

Aos 72 anos, o pescador Zeca João passou mais um Carnaval com sua maior aliada marítima: a rede de pesca. Ele afirma que, diferente dos seus filhos, não costuma entrar na folia, mas encara com felicidade o período, principalmente pela possibilidade de conseguir arrecadar mais com a venda de peixes. Natural de Paracuru, ele acompanhou a evolução da Cidade e das praias ao longo das décadas. Entre a saudade e o orgulho, enxerga com carinho o Carnaval no local. "O Carnaval é ótimo, uma maravilha. Nem todo mundo gosta, mas é muito bom. Dá sempre para vender alguma coisa, um peixinho, um lagostim... É bom demais", enfatiza.

Funcionária pública Aline Farias foi à Praia da Bica acompanhada do esposo, Josimar Saraiva, e da cunhada, Elisiany Saraiva Crédito: AURELIO ALVES/O POVO . Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO . Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO . Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO Praia de Paracuru amanheceu esvaziada após chuvas Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO Praça da Matriz, em Paracuru, amanhece esvaziada Após noite de shows protagonizada por Henry Freitas e multidão de foliões, a Praça da Matriz, em Paracuru, amanheceu sob o tempo nublado esvaziada. Ponto principal da folia na Cidade, o local tinha poucos frequentadores por volta de meio-dia. Foi possível notar também ambulantes se preparando para o último dia de Carnaval. Ainda haverá Mela-Mela e shows na Praça.