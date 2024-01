Passeio Público de Fortaleza: cerca de arame colocada pelo Exército não foi autorizada pelo Iphan

Arame colocado no muro apresenta desgaste, com deformidades em diversos pontos e ferrugem

Na Praça dos Mártires, mais conhecida como Passeio Público e um ponto histórico icônico no Centro de Fortaleza, uma instalação chama atenção por destoar do restante do cenário. Da lateral de onde se pode ter a visão parcial da Praia da Leste, o muro que faz divisa com a área do Comando da 10ª Região Militar recebeu a instalação de arames de concertina. Considerado um patrimônio pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a proteção perimetral agride a caracterização original da praça.

Sendo a mais antiga praça da Cidade, datada de 1864, o Passeio Público já recebeu diversos nomes: Campo da Pólvora, Largo de Fortaleza, Largo do Paiol, Largo do Hospital da Caridade, Praça da Misericórdia e, a partir de 1879, Praça dos Mártires. O último faz referência a um episódio ocorrido em 1824, quando líderes da Confederação do Equador, como o padre Mororó e Pessoa Anta, foram fuzilados no local.

Na metade desse século, o presidente da então província, Fausto Augusto de Aguiar, escreveu um relatório sobre a necessidade do ajardinamento da Praça dos Mártires, a fim de torná-la um “belo passeio público”. Em 13 de abril de 1965, o local foi tombado pelo Iphan. Além da bela vista para o mar, a praça atualmente possui como atrativos naturais diversas árvores centenárias, como o famoso baobá plantado por Senador Pompeu em 1910, e um restaurante.