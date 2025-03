O Maracatu cearense ainda está aqui (e precisa da sua atenção)

Maracatu cearense encantou público na avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza, durante o final de semana / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Faz quatro anos que Nara Camilo, 27, acompanha o Maracatu cearense. As mãos, firmes na grade que separa a plateia do desfile, parecem não ter se acostumado à sensação de, pela primeira vez, não estar movimentando a avenida Domingos Olímpio na noite de sábado, 1º de março. Ela quer retornar. Diz que “nunca tinha ficado do lado de fora”, mas não parece se arrepender da chance de ver o ritmo sob o olhar estrangeiro de quem não sente o frio na barriga por representar a manifestação cultural nas ruas de Fortaleza.

“A gente quer estar lá no meio, né? Porque é uma energia muito forte de estar desfilando, estar com a estética, com as roupas, representando uma cultura ali”, considera. “Mas estar aqui de fora também é muito bonito, você vê as pessoas felizes e mostrando que estão empenhadas. É legal estar de fora também”. Quando o Maracatu se tornou um patrimônio imaterial de Fortaleza, era 2015. Agora, cerca de 10 anos depois, o ritmo musical segue embalando a avenida da capital cearense, seja no clima chuvoso que antecedeu as apresentações de sábado, seja no calor que tomou conta da noite no domingo, 2. Os desfiles vão cedendo os seus lugares na avenida, um após o outro. São agremiações diferentes, mas os cantos se reúnem entre os intervalos: o “Iansã, mãe do amanhecer, Iansã, mãe do céu rosado”, reverberado no desfile inicial da Corte Imperial, ainda parece ecoar quando o Maracatu Rei Zumbi inicia: “Aê, aê, meu rei Zumbi, brilha no negrume da noite…”.

O som, que já pestanejava antes, faz uma pausa maior e atrasa a chegada do Maracatu Obalomí na avenida, previsto inicialmente para 20h. Quem está na plateia aguarda o retorno, escutando anúncios sobre o Carnaval de Fortaleza. “Teve uma melhora muito grande de visibilidade (do Maracatu)”, comenta o presidente do Obalomí, Martin de Andrade. “Dentro da avenida, a gente permanece com dificuldades, como o som. A estrutura do som não é bacana, tem muito delay”. “Deveria se pensar um pouco mais no desfile”, diz, antes de acrescentar: “Mas o Maracatu não é só desfile, ele é o ano todo, é festa o ano todo”.

Como se previsse os resultados do Oscar 2025 (ou, talvez, simplesmente mantendo a esperança própria de quem faz Maracatu), outra agremiação (Maracatu Solar) estende uma faixa, contrastando com as cores vibrantes: “Rubens Paiva, Eunice Paiva e… Ainda estamos aqui”.

O Maracatu cearense ainda está aqui… Protestando A chuva, uma das responsáveis por acanhar o público no sábado, não retornou na noite seguinte. Foi assim que o domingo, 2, recebeu a sequência de desfiles com palmas, gritos de apoio e mãos se movimentando em sinal de reconhecimento. Se o estudante Rodrigo Paulino, 26, pudesse ver a avenida movimentada novamente, teria se surpreendido ainda mais. No sábado, ao lado de Nara, sua amiga, revelou ser a primeira vez que acompanhava o ritmo ao vivo.

“A primeira coisa que me chamou atenção são as crianças que desfilam no Maracatu. É um ponto muito bonito, porque é a perpetuação de uma cultura, uma manutenção da cultura que se renova”, relatou, com encanto. No segundo dia, o intervalo entre os desfiles poderia oferecer a Paulino uma confirmação de sua fala: as crianças - longe da chuva - entraram em cena. Em sua maioria fantasiadas, eram parte da plateia e, ao passarem pelas grades, carregavam sprays de espuma para cobrir o chão com pequenos pontos esbranquiçados. São pequenos Homens-Aranha, Elsas e Jasmines que precedem informalmente o Maracatu Nação Fortaleza. Eles correm na direção das arquibancadas quando o anúncio de mais um desfile é compartilhado no alto-falante, e retornam aos pais.