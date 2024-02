Mela-mela atrai milhares de pessoas para o Carnaval do Paracuru, que renasce

Penúltimo dia de folia agita Carnaval em Paracuru com direito ao famoso mela-mela Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Na década de 2000, Paracuru era destino garantido para milhares de cearenses que buscavam por um Carnaval na faixa litorânea animado, mas acessível. Contudo, na segunda metade da década de 2010, a procura pelo município durante a época carnavalesca apresentou gradual queda. Em 2024, no entanto, vemos um Carnaval do Paracuru renascendo, não pela promoção de um evento com atrações de renome nacional, mas por um público que faz sua própria festa. Na tarde de segunda-feira de Carnaval, 12, a Rua José Austregésilo, localizada no Centro da cidade e nas proximidades da Igreja Matriz, se encontrava abarrotada de foliões. Ao redor de um aparelho de som, popularmente conhecido como paredão, os brincantes eram embalados com o tom grave de músicas do gênero funk, axé e forró. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Uma das mais tradicionais formas de folia carnavalescas no interior do Ceará, o mela-mela foi o destaque de Paracuru. Quem via de fora a brincadeira, encontrava uma multidão tingida de branco da cabeça aos pés. Já quem participava da folia, conseguia ver com mais precisão as fantasias, brilhos e adereços escondidos por trás da goma de tapioca nos foliões, material mais utilizado durante o mela-mela.

A bailarina Denise Sanders, 22, é "filha da terra", como ela gosta de dizer. A paracuruense comenta que todos os anos dá prioridade para curtir as festas no município. "Venho pro Carnaval do Paracuru desde 'o bucho de mainha'. Pra mim, é uma festa pra todo mundo, pra quem gosta de tranquilidade, de praia e de bagunça. Além de ser acessível", diz a foliã. Fantasiada de uma versão feminina do Luigi, personagem da franquia de jogos Mario Bros, a bailarina considera que a cara do Carnaval do Paracuru seja, justamente, os paredões. "Esse ano é Ivete Sangalo, não tem para onde correr", diz ela, se referindo a música "Macetando", da cantora baiana, que é sucesso em todo o Brasil. O município, contudo, também contava com outras formas de programação, como o Carnaval das Crianças, na Igreja Matriz, e o Carnaval "para adultos" na altura do Farol da cidade. Apesar de não serem oficialmente locais de mela-mela, o mais comum era ver os brincantes banhados de goma e jogando o material em quem ainda estivesse limpo. Com apenas um aninho, a pequena Ayla Heloisa teve uma tarde intensa de Carnaval para Crianças. Fantasiada de princesa, a pequena estava acompanhada de perto pelo pai e pela mãe. A família, que mora em Caucaia, já é familiarizada com a folia do município. "Esse já é o terceiro carnaval que eu venho para cá e o primeiro com ela (Ayla). Viemos sexta-feira, 9, mas esse é o primeiro dia curtindo. Até agora gostamos muito, muito tranquilo e sem brigas, apesar da quantidade de gente", comenta o pai, Gabriel Melo.

Além das crianças fantasiadas, foi perceptível que o público espalhado nas ruas era tão plural quanto a própria programação da cidade. Em cada esquina e rua onde se escutava alguma música havia um grupo dançando e cantando em alto e bom som. Já na manhã e início de tarde desta terça-feira, 13, mesmo com tempo fechado decorrente das chuvas que atingiram o município desde 6 horas, seguindo com chuvas leves durante todo o decorrer da manhã, moradores e turistas se dirigiram para a Praia para repor as energias à beira-mar. O descanso, contudo, é apenas para melhor aproveitar o Mela-Mela e a festa que acontece mais tarde nesta terça-feira, 13, último dia de Carnaval em Paracuru, como explicou o mecânico industrial Ednardo Ribeiro, 45. Com mais cinco amigos, ele está vindo de Sobral, mas o grupo que veio aproveitar a praia ainda conta com integrantes de Caucaia e Fortaleza.