Ednardo, o pavão misterioso: saiba história e curiosidades do cantor homenageado no Carnaval de Fortaleza

Em abril de 2025, o cantor e compositor Ednardo completará 80 anos de vida. Em comemoração a uma data tão marcante, a Prefeitura de Fortaleza decidiu homenagear o artista no Carnaval 2025. Você o conhece? Para celebrar o cearense compositor e intérprete de "Terral", "Beira Mar" e "Pavão Mysteriozo", O POVO separou curiosidades sobre esse nome da MPB. Confira a seguir.

Ednardo: você conhece? José Ednardo Soares Costa Sousa nasceu em Fortaleza no ano de 1945. Em sua carreira de cinco décadas, já lançou diversos álbuns e EPs e compôs mais de 400 canções. Fez parte do projeto “Pessoal do Ceará”, responsável por sua projeção nacional, e idealizou o Massafeira Livre, movimento cultural de grande relevância. Ednardo: do Ceará para o mundo! A estreia de Ednardo como artista foi em 1973, com o LP “Pessoal do Ceará - Meu Corpo Minha Embalagem Todo Gasto Na Viagem”, do projeto que juntou dezenas de artistas cearenses e foi responsável por espalhar a cultura cearense para o Brasil.

Logo depois, lançou seu primeiro trabalho solo: “O Romance do Pavão Mysteriozo”. A faixa “Pavão Mysterioso”, que finaliza o álbum, foi escolhida para ser o tema da novela global “Saramandaia”, de Dias Gomes. Os dois (grandes) feitos foram mais que suficientes para Ednardo conseguir projeção nacional com sua arte. Depois disso, o cearense ganhou o mundo!



Ednardo: um sucesso na telinha e na telona Além do sucesso de “Pavão Mysterioso” como tema de “Saramandaia”, o fortalezense também compôs a trilha sonora dos filmes “Luzia Homem” (1988), de Fábio Barreto, “Tigipió” (1985), de Pedro Jorge de Castro, e “O Calor da Pele” (1994), também de Pedro Jorge. A trilha de Tigipió chegou a ser premiada nos festivais de Karlov Vary, na Tchecoslováquia, e em Verona, na Itália. Ednardo também chegou a dirigir “Cauim”, uma obra audiovisual sobre o maracatu cearense.

Ednardo: a Massafeira Livre e sua relevância para o Ceará Junto a Augusto Pontes, Ednardo foi o idealizador da Massafeira Livre, um movimento cultural ocorrido entre os anos de 1978 e 1980 e que se tornou um marco na história da cultura do Ceará.

Consolidado em 1979 com uma grande feira multicultural realizada no Theatro José de Alencar, o movimento abriu espaço para apresentações de mais de 400 artistas novos e veteranos, chegando a levar nomes consolidados como Fagner, Belchior, Patativa do Assaré e Lúcio Ricardo. A Massafeira Livre ficou conhecida como a “Semana de Arte Moderna Cearense”, ocorrendo 60 anos depois da inovadora Semana de Arte Moderna ocorrida em São Paulo. O movimento ainda deu origem ao álbum duplo “Massafeira”, com canções que marcaram o Festival. Foi lançado em 1980 e teve produção e direção artística assinadas por Ednardo.