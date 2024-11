Seminário aborda Maracatu como patrimônio cultural de Fortaleza

A décima edição do Seminário do Patrimônio Cultural de Fortaleza aborda a temática do Maracatu, bem patrimonial imaterial da capital cearense

A Academia Cearense de Letras (ACL) recebe nesta quarta-feira, 6, e quinta-feira, 7, a décima edição do Seminário do Patrimônio Cultural de Fortaleza. O evento visa contribuir para a valorização do patrimônio histórico e cultural da capital cearense.

Nesta edição, o seminário aborda a temática do Maracatu, bem patrimonial imaterial de Fortaleza. O objetivo é proporcionar exposição de saberes e fazeres com ênfase ao patrimônio cultural de Fortaleza.

X Seminário do Patrimônio Cultural de Fortaleza: Diálogo entre pesquisa e manifestação

A programação do X Seminário do Patrimônio Cultural de Fortaleza também abre espaço para convidados representantes do Maracatu de Pernambuco, além de propor diálogo entre a pesquisa e a manifestação cultural, mediado por seus pesquisadores e agentes.

O evento ocorre em parceria com a Fundação Cultural Palmares e o Instituto Iracema (ICI), bem como tem apoios do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Ministério da Cultura (MinC) e Governo Federal.