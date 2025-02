Marchinhas estão entre as músicas mais tocadas no Carnaval; você se lembra delas?

Veja dez marchinhas marcantes de Carnaval que devem animar os bloquinhos pelo Brasil / Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO

As marchinhas de Carnaval continuam conquistando corações e sendo presença garantida nas festividades, e este ano não é diferente. Com suas melodias cativantes e muitas vezes letras de duplo sentido, elas figuram entre as músicas mais tocadas no período. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Mas será que as novas gerações ainda conhecem essas canções que marcaram épocas? Reviva a magia das marchinhas e relembre clássicos que nunca saem de moda nas ruas e blocos carnavalescos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Marchinhas de Carnaval: confira dez canções marcantes Entre as marchinhas mais cantadas nos Carnavais, podemos destacar clássicos que atravessaram gerações como "Mamãe Eu Quero", que traz a irreverência típica do Carnaval, ou "Me Dá um Dinheiro Aí", com seu tom satírico.

Veja dez canções da folia que devem animar os bloquinhos pelo Brasil e quem as criou. Mamãe eu quero “Mamãe eu quero, mamãe eu quero… mamãe eu quero mamar! Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e entra no cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana; de tanto piscar o olho, já ficou sem a pestana.”

Gravada em 1937 por Jararaca e Vicente Paiva, a marchinha de Carnaval começou a bombar ao ser regravada por Carmen Miranda, quarto anos após ser lançada. Me dá um dinheiro aí “Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí! Não vai dar, não vai dar não? Você vai ver a grande confusão que vou fazer, bebendo até cair. Me dá, me dá, me dá, oi! Me dá um dinheiro aí.”

Um dos hinos mais tradicionais nos carnavais, a marchinha foi composta quase na década de 1960 pelo trio Ivan, Homero e Glauco Ferreira e gravada por Moacir Franco, quem deu força a marchinha. Ô Abre Alas “Ô abre alas que eu quero passar! Eu sou da lira, não posso negar!” A marchinha foi composta em 1899 pela musicista brasileira Chiquinha Gonzaga e é considerada a primeira marchinha de Carnaval da história.