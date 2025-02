Fantasias além do Carnaval: Pateta, Olaf e Woody, quantos personagens você pode ser?

O administrador Thiago Martins já interpretou personagens como Visconde de Sabugosa, Olaf e Stitch / Crédito: Arquivo pessoal

Quando pensamos em personagens fantasiados, podemos lembrar do Carnaval ou das atrações dos parques do Walt Disney World, na Flórida (Estados Unidos), conhecidos mundialmente por trazer à realidade os personagens adorados dos filmes. A mais de cinco mil quilômetros da Flórida, na cidade de Fortaleza, atores também incorporam os amados personagens em festas e outros eventos.

É o caso de Thiago Martins, 31, que concilia o trabalho administrativo com o de personagem vivo e já interpretou o Pateta, o Olaf - da franquia Frozen - e até o Stitch, do filme Lilo & Stitch.

“Amo o que faço e me sinto bem vendo um sorriso no rosto de uma criança realizada, encantada de estar vendo ali o personagem que ela admira”, conta. Sendo fã do universo Disney e estando envolvido com música, dança e teatro desde criança, começar a trabalhar como personagem vivo foi um “processo natural”. Thiago segue no ramo há 13 anos, após considerar a indicação de uma amiga. A "vida dupla" segue: na semana, realiza o trabalho burocrático do escritório; aos finais de semana, dá vida às animações.

Mas o que é um personagem vivo? Talvez você já tenha visto nas redes sociais, pessoas - em especial, mulheres - que trabalham como princesas nas festas infantis, ou seja, interpretam um personagem vivo. Eles vestem figurinos, mudam a cor do cabelo e até dos olhos, para ficarem caracterizados da forma mais fiel possível aos filmes e animações. No entanto, essa função não é a mesma que ser animador de festa. Os animadores têm uma função recreativa, para brincar com as crianças, dançar e até fazer pinturas faciais. Já os personagens vivos trabalham recepcionando e interagindo os convidados para “levar a pessoa para o clima da festa”.

"Não para animar, fazer brincadeira. Estamos lá para compartilhar com os animadores e levar alegria para aquele momento", destaca o Thiago. Neste ramo, é comum ter pessoas que já possuem formação em teatro, dança ou música, mas não é pré-requisito. Outras ingressam por interesse - como é o caso de Thiago Martins - e têm o apoio de outros profissionais como diretores de cena e coreógrafos para desenvolver suas habilidades. Ademais, para estar bem "em cena" é preciso ter hábitos saudáveis e muito treinamento.