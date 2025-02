Disney diminui aviso sobre preconceitos em filmes clássicos; entenda

A Disney tomou a decisão de alterar as políticas de diversidade, equidade e inclusão da empresa, conforme foi divulgado em comunicado interno nesta terça-feira, 11, obtido pelo site Axios. As mudanças ocorrerão em diversas áreas da empresa.

Internamente, a Disney utilizava um fator de desempenho chamado “Diversidade & Inclusão” . No entanto, ele será substituído por “Estratégia de Talentos” , uma métrica.

Anteriormente, o aviso dizia: “Este programa inclui representações negativas e/ou maus tratos de pessoas ou culturas. Estes estereótipos eram incorretos na época e continuam sendo incorretos hoje em dia. Em vez de remover esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação, e despertar conversas para promover um futuro mais inclusivo junto”.

Uma outra mudança é o encerramento do site que tinha como foco dar visibilidade aos talentos de comunidades minoritárias, além de suspender as bolsas que eram oferecidas para pessoas que estavam incluídas em grupos invisibilizados.

Em busca de melhorar o relacionamento com os funcionários, a empresa alterou também os “Grupos de recursos empresariais”, que passaram a ser “Grupos de pertencimento”. De acordo com o comunicado, as alterações e reformulações realizadas pela Disney em seus programas visam os resultados comerciais.

No entanto, curiosamente, elas acontecem ao mesmo tempo que outras empresas norte-americanas, como Meta e Google, alteram suas políticas após críticas do presidente Donald Trump sobre a “agenda woke” — termo usado para se referir a políticas liberais ou de esquerda.