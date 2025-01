Cantora Lexa anuncia que não desfilará no Carnaval 2025

Lexa anuncia afastamento de Carnaval 2025 devido a estado delicado de saúde / Crédito: Reprodução/Instagram @lexa

A cantora Lexa não irá mais desfilar como rainha de bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval de 2025. A decisão foi tomada devido a questões de saúde da artista, que está grávida e foi internada em estado grave na segunda-feira, 20. Nas redes sociais, a cantora compartilhou o anúncio do afastamento no Instagram em uma publicação com um carrossel de fotos. Na legenda, ela escreveu que a decisão foi tomada após “muitas conversas e avaliações”, mas que foi decidido com base em sua saúde.

A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias, e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor", pontuou.

Lexa também afirmou que seu “maior sonho era passar barriguda na avenida”, mas que atualmente o desejo de ter a filha em segurança é maior. “Venho agradecer publicamente a Unidos da Tijuca por todo amor e parceria, sempre me entreguei de corpo e alma pra essa escola que tem o meu coração. Obrigada Presidente Fernando Horta por me abraçar e me entender (recebi seu recado, obrigada pelas palavras, estamos juntos). Pra toda comunidade tijucana o meu amor”, sustentou. Lexa tem gravidez delicada Na segunda-feira, 20, Lexa foi internada em um hospital de São Paulo, em estado grave. Apesar de não ter sido divulgado informações sobre o estado clínico da cantora, a assessoria dela confirmou à CNN que o quadro do bebê é delicado.