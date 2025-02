Instituto promove baile de Carnaval para idosos nesta quarta, 26

Nova edição do Chico Folia, festa de Carnaval do Instituto Chico Mota, acontece nesta quarta-feira, 26

Nesta quarta-feira, 26, o Instituto Chico Mota realiza a edição de 2025 do Chico Folia, festa de Carnaval da organização que deve reunir idosos e seus familiares.

Com início às 9 horas, o momento terá diversas atividades para os presentes, que incluem desfile de fantasias, premiação especial, brincadeiras e escolha do Rei e da Rainha do Carnaval de 2025.